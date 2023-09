Chá de Canela discute sobre o sentimento de ciúme na mulher moderna

O Chá de Canela videocast está chegando na reta final da segunda temporada. E nesta quarta-feira (13), o público vai conferir o 11º episódio "Mulheres modernas podem sentir ciúme?". Bruna Lima e Ana Carolina Matos conversam com a Doutora em Psicologia, psicanalista e autora de livros feministas, Bárbara Sordi. O episódio vai ao ar hoje, 13, às 20h, no LibPlay de OLiberal.com e nas plataformas de streaming do projeto.

O bate-papo surge a partir de uma perspectiva de que a mulher moderna acaba sendo cobrada em reprimir o sentimento de ciúme para equilibrar com a questão de irmandade com outras mulheres. A ideia da pauta surge a partir do acontecimento recente que envolve a cantora Preta Gil, que foi traída pelo marido com uma amiga.

Diante do debate, Bárbara Sordi destaca a importância de avaliar o ciúme como uma questão de poder. "A sociedade precisa parar de romantizar o ciúme, pois se trata de uma questão de relação de poder. Tem a ver com o sistema capitalista, pois recai na ideia de exclusividade, o corpo como uma relação de troca e poder", avalia.

A psicóloga acrescenta que é de fundamental importância que o assunto seja debatido não apenas entre as rodas de amigas, mas em diferentes instituições, uma vez que se trata de uma questão de saúde pública. A questão da violência contra a mulher, na maioria dos casos, está relacionada com a questão do ciúme.

Bárbara Sordi é Psicóloga, Psicanalista. Professora Universidade da Amazônia e do Centro Universitário Unifamaz. doutora em Psicologia (ufpa). Coordenadora projeto Sobre Bem Viver (com grupos reflexivos as violências de gênero e atividades psicopedagógicas em letramento de gênero e raça) e do coletivo "relações de gênero, feminismos e violências". Autora de livros de crônicas feministas.

Sobre o Chá de Canela

Semanalmente, o videocast Chá de Canela aborda assuntos tabus em uma dinâmica de roda de amigas, com informação descontraída e de um jeito leve. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Bruna Lima e Ana Carolina Matos, em 2020, ainda como formato de podcast. Três anos depois, o projeto foi ampliado para o formato de videocast em uma temporada de 12 episódios lançados toda quarta-feira, às 20h. O Chá de Canela tem apoio do Grupo Liberal.