Desabamento: casal de idosos foi o último a deixar prédio onde sacadas desabaram; vídeo

Dois idosos foram os últimos a deixarem o edifício Cristo Rei, onde 13 sacadas desabaram na manhã deste sábado (13). Segundo informações que circulam nas redes sociais, o casal não conseguiu sair do prédio sozinho e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros Militar. O incidente ocorreu na rua dos Mundurucus, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Cremação, em Belém.

Um vídeo mostra o momento em que os moradores antigos saíram do edifício carragando malas, e são recebidos por familiares emocionados, que aguardavam ansiosos por notícias dos idosos. Eles aparentavam estar bem abalados. Curiosos também acompanharam o momento.

Todos os moradores do edifício Cristo Rei deixaram o prédio por medidas de segurança. Equipes da Defesa Civil produzem um parecer técnico a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores. O desabamento não deixou vítimas, apenas danos materiais.