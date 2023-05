Desabamento: Bombeiros e Defesa Civil confirmam que não houve vítimas na queda das sacadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil confirmaram que não houve vítimas na queda em sequência das 13 sacadas do edifício Cristo Rei na manhã deste sábado (13). O prédio está localizado na rua dos Mundurucus, entre a travessa Quintino Bocaiúva e a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém.

Duas viaturas da corporação - uma de incêndio e uma de salvamento - estiveram no local e constataram a informação. Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também prestam apoio no isolamento do trecho.

Desabamento: treze sacadas de um prédio despencam em Belém

O incidente deixou apenas danos materiais. Segundo o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi determinada a produção de um parecer técnico da Defesa Civil a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores. A Polícia Científica do Pará também foi acionada e faz uso de um drone para capturar imagens, que ajudarão a elaborar o laudo da perícia que aponte a dinâmica e as causas do desabamento. Todos os moradores do edifício Cristo Rei deixaram o prédio por medidas de segurança.