Dia do Trabalho tem serviços gratuitos de saúde e cidadania na Praça da República; confira

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a capital paraense recebe mais uma edição do programa “Belém Pra Todos” nesta quinta-feira (1º), com uma manhã de serviços gratuitos na Praça da República. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Belém, ocorre das 8h às 12h. No local, a população poderá acessar atendimentos de saúde, cidadania, assistência social, saúde animal, regularização fundiária, negociação de dívidas e até spa de beleza.

A programação do "Belém Pra Todos" é mais uma ação da gestão municipal para facilitar e agilizar o acesso da população aos serviços públicos essenciais e de forma descentralizada, como já vem ocorrendo desde o início do ano, com a presença efetiva da prefeitura em diferentes bairros e distritos, levando atividades que visam atender, prioritariamente, trabalhadores, famílias em situação de vulnerabilidade, estudantes, idosos e pessoas com deficiência.

Confira os serviços oferecidos por secretarias e parceiros

Semcad e Polícia Civil:

Emissão de 150 RGs

Semcult:

Apresentação de grupo de carimbó.

Sesma:

Aferição de pressão e glicose;

Testes rápidos (HIV, Sífilis e hepatites virais BEC);

Vacinação: Febre amarela, Tríplice viral, Influenza, Difteria e Tétano;

Entrega de preservativos interno e externo e lubrificantes;

Autoteste HIV.

Sezel:

Protocolo itinerante;

Limpeza antes e depois do evento (35 trabalhadores);

Semma:

Distribuição de 300 mudas.

Sefin:

2ª via dos tributos vigentes;

Negociação de dívidas;

Informações de Processo Eletrônico;

Informações de ITBI;

Certidão Negativa de Débitos (CND);

Informações sobre isenções.

Obs: mas sem os descontos. O programa de descontos nos juros e multas encerra dia 30/04.

Sepda:

Vacinação antirrábica;

Cadastro digital.

Segbel:

Emissão Passe Fácil Estudantil;

Emissão Gratuidade Transporte Idoso e PNE;

Emissão Carteira Idoso e PNE para estacionamento;

Cadastramento para Emissão de Carteira de Vale Transporte;

30 guardas municipais em serviço.

Sehab:

Cadastro e atualização de cadastro no programa Viver Belém/ Minha Casa Minha Vida.

Semte:

Informações sobre o Sine Municipal;

Cadastros para os cursos de capacitação e qualificação para a cop30 que serão ofertados posteriormente;

Atendimento jurídico.

Semu:

Orientação jurídica e psicossocial;

Corte de cabelo e design de sobrancelha;

Aromaterapia.

Arbel:

Distribuição dos materiais informativos sobre os serviços da Arbel.

Funpapa:

CadÚnico.

Codem:

Realização de pesquisa relacionada ao Reurb-S;

Pré-cadastramento e orientação sobre a regularização fundiária urbana em Belém.

Sespa:

Consulta médica com clínico geral, pediatra e ginecologista.

Seaster:

Certidão de nascimento, 1ª e 2ª vias;

Certidão de Casamento, 2ª via;

Certidão de óbito, 2ª via;

Carteira do artesão (caso haja demanda);

Atendimento nutricional.