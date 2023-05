Desabamento: veja como fica o trânsito na Cremação após desabamento de sacadas

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realiza desvios e interdições no trânsito após o desabamento de 13 sacadas do edifício Cristo Rei, localizado no trecho, na manhã deste sábado (13). O trecho onde o incidente ocorreu, na rua dos Mundurucus com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Cremação, está completamente interditado.

Com o bloqueio, o trânsito está sendo desviado da travessa Quintino Bocaiúva direto para a avenida Conselheiro Furtado ou avenida Gentil Bittencourt.

As linhas de ônibus que trafegam pela rua dos Mundurucus também sofreram desvios e estão seguindo pelas: rua dos Mundurucus, travessa Quintino Bocaiúva, avenida Gentil Bittencourt, avenida Alcindo Cacela, rua dos Mundurucus, a destino.

Agentes da Semob interditaram a rua dos Pariquis com a travessa Quintino Bocaiúva, para dar maior fluidez ao tráfego oriundo da rua dos Mundurucus e estão orientando o trânsito para garantir ainda a segurança viária no perímetro.

Mudanças no trânsito

Rua dos Mundurucus com travessa Quintino Bocaiúva está interditada;

Desvios estão sendo feitos da travessa Quintino Bocaiúva direto para a avenida Conselheiro Furtado ou vias paralelas;

Linhas de ônibus seguem a rota: rua dos Mundurucus > travessa Quintino Bocaiúva > avenida Gentil Bittencourt > avenida Alcindo Cacela > rua dos Mundurucus

Desabamento

Todos os moradores do edifício Cristo Rei deixaram o prédio por medidas de segurança após a queda das sacadas. Equipes da Defesa Civil produzem um parecer técnico a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores. O desabamento não deixou vítimas, apenas danos materiais.

O serviço de energia elétrica foi suspenso no perímetro. Segundo a Equatorial Pará, a medida visa garantir a segurança da população e das equipes que trabalham no local. Equipes da concessionária realizam manobras para restabelecer o fornecimento de energia nas unidades consumidoras afetadas.