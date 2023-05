Desabamento: morador recebeu telefonema de filho que avisou sobre desabamento de sacadas

O morador do edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucu, Diego Bandeira recebeu a notícia do desabamento das 13 sacadas pelo filho. Parte da estrutura do imóvel localizado no bairro da Cremação, em Belém, desabou.

No apartamento, Diego mora com os filhos e a avó, e no momento do ocorrido ele não estava no local.

“Eu estava fora e meu filho me ligou dizendo que tinha acontecido um problema no prédio. A gente já estava chegando e vimos o que tinha acontecido. Não sabemos o motivo, mesmo que tenham uma serie de especulações”, disse o morador.

VEJA MAIS

Diego ainda relatou que retornou ao apartamento para retirar alguns pertences e agora vai precisar ir para um outro local, já que o edifício está interditado. Além disso, o abastecimento de água e energia elétrica foi interrompido.

Desabamento: treze sacadas de um prédio despencam em Belém Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal

“O transtorno é só de ter que sair de casa, mas graças a Deus a gente tem para onde ir. Não sabemos quando vamos voltar. O prejuízo foi só material”, relata.

Na manhã deste sábado (13),13 sacadas do edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, entre a travessa Quintino Bocaiúva e a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém.

O incidente deixou apenas danos materiais.