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Pelo menos 50 prédios no centro de Belém possuem risco de desabamento, diz arquiteto

No domingo, Jeová Barros, de 60 anos, publicou um vídeo nas redes sociais alertando sobre o risco de desabamento de um imóvel na travessa 13 de Maio com a rua Padre Eutíquio. Parte do imóvel desabou nesta segunda-feira

Saul Anjos
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A imagem em destaque mostra o imóvel que desabou na travessa 13 de Maio com a rua Padre Eutíquio nesta segunda-feira (6/7). (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Pelo menos outros 50 prédios no centro comercial de Belém correm risco de desabar. Essa é a estimativa do arquiteto Jeová Barros, de 60 anos. No domingo (5/7), ele publicou um vídeo nas redes sociais alertando sobre o risco de desabamento de um imóvel na travessa 13 de Maio com a rua Padre Eutíquio. Parte do imóvel em questão desabou nesta segunda-feira (6/7).

Em conversa com a Redação Integrada de O Liberal, Jeová contou que fazia um city tour com uma professora de São Paulo, que não conhecia o centro histórico da capital paraense. Durante o passeio, ele se deparou com torrões de barro jogados na calçada da 13 de Maio e em parte da pista. Foi quando o arquiteto desceu do carro e filmou as condições do prédio.

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“Quanto mais eu subia a câmera para filmar o prédio, mais as rachaduras se apresentavam. Durante a faculdade, tive um professor que falava que ‘o melhor amigo do homem é o concreto, que avisa quando vai cair'. A estrutura do prédio apresentava vários pontos de rachaduras. Os estalos que aparecem no vídeo não são do imóvel, mas de carros que passavam pelo local e por cima dos torrões que estavam na pista”, explicou.

“Eu não previ nada. É uma questão de tempo. Como aquele prédio, existem, no mínimo, uns 50 que estão na mesma situação. É um barril de pólvora”, acrescentou Barros, que possui mestrado sobre as transformações entre 1982 e 2015 do Largo de Nazaré à Praça Santuário e também publicou um livro mapeando imóveis que não existem mais em Belém.   

O caso

Segundo as informações iniciais, o prédio que desabou nesta segunda-feira (6/7) tinha três pavimentos. No primeiro funcionam lojas de variedades, onde eram vendidas roupas e maquiagens. No segundo e terceiro andar funcionavam depósitos, onde eram guardados itens das lojas do primeiro piso. Não houve vítimas.

Após o desabamento, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. De acordo com a PM, entre quatro e cinco quarteirões foram isolados como medida de segurança, e todas as lojas localizadas na área permanecem fechadas.

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O caso é acompanhado pela Secretaria Executiva de Ordem Pública e Defesa Civil. Não houve vítimas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) informou ainda que não houve danos a nenhum equipamento dos trabalhadores ambulantes que atuam no local e que também acompanha a situação.

Em nota, a Equatorial Pará comunicou ainda que não houve danos à rede de distribuição de energia elétrica na Travessa 13 de Maio, no centro comercial de Belém, após o desabamento de parte da estrutura de um prédio, ocorrido na manhã desta segunda-feira (6).

“Por questões de segurança, a empresa mantém equipes técnicas no local. A distribuidora permanece à disposição dos clientes por meio de seus canais oficiais de atendimento: assistente virtual Clara, via WhatsApp, pelo número (91) 3217-8200; aplicativo Equatorial Energia; e Central de Atendimento, no telefone 0800 091 0196”, informou. 

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