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Familiares realizam festa simbólica para adolescente após queda de piso em casa de festas de Belém

O encontro foi organizado como uma forma de celebrar a vida da jovem e agradecer pelo fato de ela não ter sofrido ferimentos graves

O Liberal
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Familiares realizam festa simbólica para adolescente após queda de piso em casa de festas de Belém. (Imagens: Igor Mota | Especial para O Liberal)

Menos de 24 horas após o desabamento do piso de uma casa de festas durante a comemoração de seus 15 anos, familiares, amigos e vizinhos da adolescente se reuniram na tarde deste domingo (5) para um momento de oração, agradecimento e uma festa simbólica na residência da família, em Belém.

O encontro foi organizado como uma forma de celebrar a vida da jovem e agradecer pelo fato de ela não ter sofrido ferimentos graves no acidente, que aconteceu na madrugada de domingo, na Cidade Velha. Apesar do susto, a aniversariante conseguiu escapar sem lesões, enquanto outras pessoas ficaram feridas após parte da estrutura de madeira do estabelecimento ceder durante a festa.

Em um clima de emoção, os participantes fizeram uma corrente de oração e prestaram homenagens à adolescente, que recebeu o carinho de familiares, amigos e moradores da vizinhança. O momento também foi marcado por palavras de fé e solidariedade às vítimas que seguem em recuperação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 11 pessoas ficaram feridas no desabamento. Três vítimas foram socorridas pela corporação e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal da 14 de Março, enquanto outras oito foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente ainda serão investigadas.

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Familiares realizam festa simbólica para adolescente após queda de piso em casa de festas de Belém
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