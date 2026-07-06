Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Sobrecarga e falta de manutenção podem ter gerado desabamento no comércio, diz Semcult

A estrutura desmoronou na manhã desta segunda-feira (6), na área do comércio da capital paraense

O Liberal
fonte

Sobrecarga de mercadorias e falta de manutenção podem ter provocado desabamento, diz Secult. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A falta de manutenção preventiva e a sobrecarga de mercadorias podem ter provocado o desabamento da fachada do prédio histórico localizado na rua 13 de Maio, no bairro da Campina, em Belém. A estrutura desmoronou na manhã desta segunda-feira (6), na área do comércio da capital paraense. A avaliação preliminar foi realizada pelo arquiteto da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), Jorge Martins Pina, que esteve no local da ocorrência.

Segundo o arquiteto, imóveis históricos exigem cuidados constantes para preservar a estrutura. “Esses prédios têm mais de 200 anos e necessitam de manutenção preventiva constante. O que, ao que tudo indica, não estava acontecendo”, afirmou.

Ao chegar ao local, Pina observou indícios de comprometimento na cobertura do imóvel. De acordo com ele, uma calha próxima à esquina estava tombada, o que pode ter favorecido infiltrações. A umidade, explicou, teria enfraquecido as paredes da edificação.

Além disso, o arquiteto apontou que os pavimentos superiores estavam sendo utilizados para armazenar uma quantidade de mercadorias incompatível com a capacidade estrutural do prédio. “No segundo e terceiro pavimentos havia uma sobrecarga de materiais muito acima do que essa estrutura suporta. É uma construção antiga, feita com barrotes e soalho de madeira, sem lajes ou vigas de concreto”, explicou Jorge Martins Pina.

Na avaliação dele, a infiltração somada ao excesso de peso provocou o colapso estrutural. “O problema da cobertura enfraqueceu as paredes e a sobrecarga fez com que ocorresse o desabamento dos barrotes junto com parte da fachada”, disse o arquiteto. Ele ressaltou, porém, que as causas serão confirmadas por laudos técnicos que serão elaborados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.

Manutenção e fiscalização

Questionado se uma manutenção preventiva poderia ter evitado o desabamento, mesmo com a grande quantidade de mercadorias armazenadas no imóvel, Pina afirmou que o risco permaneceria. Segundo ele, por se tratar de uma edificação histórica, a estrutura não foi projetada para suportar cargas elevadas. “Mesmo com manutenção, ainda existiria esse risco diante da quantidade de mercadorias que estava armazenada no prédio”, afirmou.

Sobre relatos de que funcionários de uma loja vizinha teriam alertado o proprietário, há cerca de um ano, sobre o risco de desabamento, o arquiteto informou que a Secult não recebeu qualquer comunicação oficial. Segundo ele, caso a secretaria tivesse sido acionada, poderia ter prestado orientação técnica para a preservação do imóvel.

Pina explicou ainda que a Secult mantém uma equipe especializada para prestar assessoria a proprietários e inquilinos de imóveis históricos. De acordo com ele, o atendimento é realizado sempre que solicitado e inclui orientações sobre conservação e restauração. O arquiteto acrescentou que muitos proprietários recorrem ao serviço para obter benefícios previstos na legislação, como desconto no IPTU destinado a imóveis de valor histórico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desabamento de prédio histórico em Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

segmento

Moda masculina cresce em Belém e amplia oportunidades para empreendedores

Empresários relatam aumento nas vendas e afirmam que consumidores estão mais dispostos a investir em roupas de qualidade

05.07.26 8h00

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Chuvas provocam queda de árvores sobre veículos e interditam vias em bairros de Belém

O caso foi registrado durante a chuva da tarde deste domingo (5)

05.07.26 16h30

HOMENAGENS

Familiares realizam festa simbólica para adolescente após queda de piso em casa de festas de Belém

O encontro foi organizado como uma forma de celebrar a vida da jovem e agradecer pelo fato de ela não ter sofrido ferimentos graves

05.07.26 22h26

ANTES X DEPOIS

Confira o antes e depois do prédio histórico que desabou no comércio, em Belém

Estrutura centenária perdeu parte da fachada na manhã desta segunda-feira (6); imóvel abriga lojas de roupas e maquiagem

06.07.26 11h32

DESABAMENTO

Sobrecarga e falta de manutenção podem ter gerado desabamento no comércio, diz Semcult

A estrutura desmoronou na manhã desta segunda-feira (6), na área do comércio da capital paraense

06.07.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda