Confira o antes e depois do prédio histórico que desabou no comércio, em Belém

Parte da fachada de um prédio histórico desabou na manhã desta segunda-feira (6), na rua 13 de Maio, entre as travessas Padre Eutíquio e 7 de Setembro, no bairro da Campina, em Belém. O imóvel, que abriga quatro lojas de roupas e maquiagem, teve a frente voltada para a via completamente comprometida. Confira abaixo o antes e depois da fachada do prédio.

Segundo avaliação preliminar do arquiteto da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), Jorge Martins Pina, a combinação entre falta de manutenção preventiva e possível sobrecarga de mercadorias nos pavimentos superiores pode ter provocado o desabamento.

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Durante a vistoria, o arquiteto identificou sinais de infiltração causados por uma calha danificada na cobertura, o que pode ter comprometido as paredes do imóvel ao longo do tempo. Além disso, os andares superiores estariam sendo utilizados como depósito de mercadorias acima da capacidade estrutural da construção.

"É uma edificação antiga, feita com barrotes e soalho de madeira, sem lajes ou vigas de concreto. Havia uma sobrecarga de materiais incompatível com esse tipo de estrutura", explicou Jorge Martins Pina.

Apesar do desabamento, não houve registro de feridos. A área permanece isolada para avaliação técnica e os estabelecimentos seguem interditados até a conclusão da inspeção.

Confira o antes e depois:

Confira as imagens do antes e depois do prédio histórico que desabou no comércio. (Reprodução/Google e Ivan Duarte/O Liberal)

Confira as imagens do antes e depois do prédio histórico que desabou na Campina (Reprodução/Google e Ivan Duarte/O Liberal)