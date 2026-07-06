Veja como está o trânsito em Belém após desabamento de prédio no comércio

Motoristas que circulam pelo centro de Belém enfrentam trânsito intenso na manhã desta segunda-feira (6) após a interdição da rua 13 de Maio, entre as travessas Padre Eutíquio e 7 de Setembro, onde parte de um prédio histórico desabou. A via permanece bloqueada para o trabalho do Corpo de Bombeiros e das equipes de segurança, provocando reflexos no tráfego da região.

Por volta das 8h05, horário de maior movimento, o monitoramento do aplicativo Waze já indicava lentidão e congestionamentos nas principais vias próximas ao local do desabamento. Agentes da Guarda Municipal atuam na área orientando motoristas e impedindo o acesso ao trecho interditado.

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De acordo com o Waze, a travessa Padre Eutíquio concentra um dos maiores congestionamentos da região. A rua Senador Manoel Barata também registra fluxo intenso de veículos, assim como a travessa Frutuoso Guimarães, que passou a receber parte do tráfego desviado da 13 de Maio.

Enquanto a área permanecer isolada para avaliação da estrutura do prédio, a orientação é que os condutores evitem trafegar pelo entorno da Campina e utilizem rotas alternativas para reduzir o tempo de deslocamento.

Ruas para evitar na manhã desta segunda-feira (6)

Rua 13 de Maio (interditada)

Travessa Padre Eutíquio

Rua Senador Manoel Barata

Travessa Frutuoso Guimarães

A previsão de liberação da rua 13 de Maio depende da conclusão da vistoria técnica realizada no imóvel atingido. Até lá, o trânsito deve continuar lento na região central de Belém.