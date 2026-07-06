Liberação da área onde ocorreu desabamento no comércio depende de laudos da Defesa Civil de Belém

O laudo da avaliação técnica realizada no prédio em que ocorreu o desabamento na manhã desta segunda-feira (6), na área do comércio, em Belém, deverá definir se a área será liberada para o funcionamento das outras lojas. Segundo o secretário-executivo da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SegBel), Márcio Pereira, inicialmente, a principal prioridade das equipes é concluir a avaliação da estrutura para identificar as causas do desabamento. Ainda não há previsão para que a área seja desbloqueada.

Segundo Márcio Pereira, a ocorrência foi comunicada por volta das 7h, por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop). Desde então, equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Governo do Estado atuam em conjunto no local.

“Nossa equipe de engenharia já está no local. Também chegou a equipe de engenharia do Iphan e está chegando a do Estado. São esses profissionais que vão fazer a avaliação geral e emitir o laudo para identificar a causa do sinistro”, afirmou.

Pereira explicou que, após a conclusão da vistoria, os proprietários e comerciantes serão reunidos para receber orientações sobre os próximos procedimentos. De acordo com ele, somente depois da emissão do laudo será possível informar quando as lojas poderão reabrir.

Em relação aos riscos, o secretário-executivo disse que, até o momento, não há indícios de comprometimento dos imóveis vizinhos. “Somente depois da avaliação dos engenheiros teremos uma posição definitiva sobre eventuais riscos”, declarou.

Ele acrescentou que o colapso atingiu a parte superior lateral da edificação e que as condições estruturais do prédio ainda dependem da análise técnica. “Toda essa questão estrutural será apresentada no laudo elaborado pelos engenheiros da Defesa Civil, do Iphan e do Estado”, ressaltou.

Segundo Pereira, aproximadamente oito estabelecimentos localizados abaixo da estrutura comprometida foram diretamente afetados, enquanto o isolamento preventivo se estende por cerca de quatro quarteirões. “Todas as lojas permanecem fechadas neste momento”, informou.

O secretário-executivo também confirmou que não houve feridos. “Graças a Deus, não há nenhuma vítima", disse.

Sobre os próximos passos, Pereira explicou que a Defesa Civil continuará responsável pelo isolamento da área, orientação aos comerciantes e garantia da segurança da população até a conclusão dos trabalhos técnicos. Quanto a possíveis notificações ao proprietário do imóvel, ele afirmou que a medida poderá ser adotada por outro órgão competente após a conclusão dos laudos.

Questionado sobre ações preventivas para evitar ocorrências semelhantes, Pereira destacou que as vistorias preventivas em edificações são atribuição do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo ele, somente após a conclusão da investigação técnica será possível apontar se houve falhas relacionadas à prevenção.