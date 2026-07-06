Confira quais vias estão interditadas após desabamento de prédio histórico no centro de Belém

O trânsito no centro comercial de Belém ficou interditado nesta segunda-feira (6/7) com o desabamento da fachada de um casarão localizado na travessa 13 de Maio com a rua Padre Eutíquio. De acordo com a Prefeitura de Belém, até às 12h34, os pontos interditados eram: 13 de maio c/ a tv. 7 de Setembro; ⁠13 de maio c/ a tv. Campos Sales; ⁠tv. Padre Eutíquio c/ Manoel Barata; e ⁠Tv. Padre Eutíquio c/ a João Alfredo.

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O caso é acompanhado pela Secretaria Executiva de Ordem Pública e Defesa Civil. Não houve vítimas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) informou ainda que não houve danos a nenhum equipamento dos trabalhadores ambulantes que atuam no local e que também acompanha a situação.

Segundo as informações iniciais, o prédio tinha três pavimentos. No primeiro funcionam lojas de variedades, onde eram vendidas roupas e maquiagens. No segundo e terceiro andar funcionavam depósitos, onde eram guardados itens das lojas do primeiro piso.

Após o desabamento, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. De acordo com a PM, entre quatro e cinco quarteirões foram isolados como medida de segurança, e todas as lojas localizadas na área permanecem fechadas.

Em nota, a Equatorial Pará disse que não houve danos à rede de distribuição de energia elétrica na Travessa 13 de Maio, no centro comercial de Belém, após o desabamento de parte da estrutura de um prédio, ocorrido na manhã desta segunda-feira (6).

“Por questões de segurança, a empresa mantém equipes técnicas no local. A distribuidora permanece à disposição dos clientes por meio de seus canais oficiais de atendimento: assistente virtual Clara, via WhatsApp, pelo número (91) 3217-8200; aplicativo Equatorial Energia; e Central de Atendimento, no telefone 0800 091 0196”, informou.