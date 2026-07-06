VÍDEO: arquiteto 'prevê' desabamento e prédio cai horas depois no comércio

Um vídeo publicado nas redes sociais por um arquiteto já alertava para o risco iminente de desabamento de um prédio histórico localizado na rua 13 de Maio, no bairro da Campina, em Belém, horas antes de a estrutura ceder completamente na manhã desta segunda-feira (6).

A gravação feita por Jeová Barros, no último domingo (5), mostrava a fachada do imóvel apresentando sinais visíveis de deterioração, com rachaduras, infiltrações, partes da estrutura caindo e desprendimento de materiais.

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No registro, o arquiteto afirma que era “questão de tempo para desabar”, o que se confirmou poucas horas depois.

Confira o vídeo:

As imagens divulgadas pelo arquiteto mostram a fachada do prédio em estado avançado de degradação. Em alguns pontos, pedaços da estrutura apareciam soltando e caindo diretamente na calçada.

Horas depois da divulgação, o imóvel acabou desabando parcialmente, confirmando o alerta feito no vídeo.

Liberação da área onde ocorreu desabamento no comércio depende de laudos da Defesa Civil de Belém. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo informações, o imóvel abrigava quatro lojas de roupas e produtos de maquiagem no térreo. Os andares superiores funcionavam como depósitos de mercadorias.

De acordo com avaliação preliminar do arquiteto da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), Jorge Martins Pina, o desabamento pode estar relacionado a uma combinação de fatores estruturais e falta de manutenção.

"É uma edificação antiga, feita com barrotes e soalho de madeira, sem lajes ou vigas de concreto. Havia uma sobrecarga de materiais incompatível com esse tipo de estrutura", explicou Jorge Martins Pina.