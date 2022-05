Ônibus voltam a circular na Grande Belém

Em cumprimento à determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), de que 40% da frota de Belém, Ananindeua e Marituba passasse a circular de forma imediata, alguns ônibus voltaram a transitar nas vias da Região Metropolitana de Belem no final da tarde desta terça-feira (3).

No primeiro dia de greve dos rodoviários desses três municípios, os usuários passaram muito sufoco no afã de ir para os locais de trabalho e unidades escolares. A expectativa agora é para as negociações entre empregados e empregadores na Justiça do Trabalho nesta quarta-feira (4), como parte do dissídio coletivo.