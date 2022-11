Jovens do Jurunas e Condor participam de aulão Enem na UsiPaz; última revisão ocorre no sábado (19)

Mais um aulão pré-Enem foi realizado nas Usinas da Paz Jurunas/Condor nesta sexta-feira (18) na presença de 50 alunos, em Belém. O projeto educacional é voltado a alunos da rede pública ou que já concluíram o terceiro ano do Ensino Médio, e funciona em parceria com Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O reforço que começou na semana passada terá a última revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no sábado (19), aberto ao público, na Faculdade Estácio, localizada na Avenida Governador José Malcher, das 08 às 12 h. As informações são da Agência Pará.

Para o coordenador do Enem Pará e professor de Geografia, Emerson Alves, é muito importante que o projeto consiga alcançar os alunos que são atendidos pela UsiPaz, trazendo oportunidade que os que são de escolas estaduais tenham "condições de competir com alunos de escolas privadas”.

O professor de química, Robson Gurjão, afirmou que se sentiu muito contente por participar de um projeto com grande retorno. “ão se pode cobrar ou dar rótulo a alguém sem dar oportunidade. Então, a gente que compõe o Projeto Enem Pará vê a importância das Usinas nos bairros periféricos. Fico extremamente feliz de participar”, disse.

Onde assistir aulão de graça para o Enem em Belém?

Também no próximo sábado (19) vai ser realizado um aulão de revisão para o segundo dia de prova do Enem, no auditório do Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), a partir das 8h da manhã. Serão oferecidas aulas das disciplinas de matemática, química, física e biologia.