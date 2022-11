Enem 2022: priorizar as questões mais simples é essencial para a prova da Ciências da Natureza

Passada a prova de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que foi realizado no último final de semana, os estudantes enfrentarão, neste domingo (20), as 45 questões voltadas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O bloco abrange as disciplinas de Biologia, Física e Química. Para o segundo dia do exame, a estratégia é priorizar as questões menos complexas. Esse método otimiza o tempo durante a realização do exame que, em sua maioria, é composto de alternativas que envolvem cálculo. E, ainda, possibilitam uma melhor nota, com base na teoria da resposta ao item (TRI), onde a nota pode ser elevada a partir do acerto das questões fáceis e médias.

Os itens considerados mais fáceis, como explica o professor de química Marcelo Mota, correspondem às habilidades específicas da área: a habilidade 24 do exame, que diz respeito a utilizar códigos e nomenclatura para caracterizar materiais, substâncias e reações químicas; a habilidade 25, onde deverá ser caracterizado materiais ou substâncias, identificação etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção; além da habilidade 27, que trata da seleção de testes de controle.

“São habilidades que você pode identificar alguns conteúdos como, compostos de carbono, identificação de funções orgânicas, propriedades e reações, a estequiometria que pode tá vindo presente. A dica é que o aluno possa focar nesses conteúdos considerados fáceis que podem se encaixar dentro dessas habilidades específicas, trazendo temas atuais, como, o prêmio Nobel, entre outras descobertas da ciência”, pontuou.

Assuntos mais recorrentes

Nos últimos preparativos para a prova, na disciplina de química, a atenção dos estudantes pode se voltar para assuntos relacionados à química orgânica, ou seja, conteúdos de funções orgânicas, reações orgânicas, hidrólise do PET, reações de oxidação, além de eletroquímica. O professor destaca que estes são alguns dos tópicos mais recorrentes.

“E até mesmo assuntos que são linkados com objetos atuais, como a utilização das células solares, os potenciais de ionização, eletropositividade dos metais e assuntos recorrentes, como a parte de soluções e até mesmo linkando com situações da pandemia", detalhou Marcelo, enfatizando a importância de estar a par de assuntos atuais.

Questões fáceis devem ser prioridade durante a prova

A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é uma das áreas de maior peso no Enem, como constata o professor. Isso se dá devido ao número de disciplinas que compõem a grade curricular.

“Por conta desse número de disciplinas ser um pouco menor comparada a essas outras áreas médias de acertos faz com que a nota dessa disciplina seja bastante elevada só perdendo é claro para matemática e tecnologias”, afirmou Marcelo.

Na reta final, alunos devem optar apenas por revisar conteúdos

Para realizar uma boa prova, Marcelo orienta que nessa reta final o fator chave é optar por revisões rápidas, pois isso ajuda a relembrar os assuntos que foram ministrados durante o ano, ao invés de se desgastar realizando simulados e exercícios.Outro ponto essencial é esfriar a cabeça para evitar tensão. “Na véspera da prova é esperado que esse aluno possa relaxar, indo pra um cinema, para uma praça, saindo com os amigos, tudo que faz pra ele quebrar essa tensão pré-prova”, orientou o professor.

Serviço

2º domingo do Enem

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término: 18h30

Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

