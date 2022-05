UFPA passa a utilizar as notas do Enem para ingresso nos cursos EAD

Nesta quarta-feira (11), a Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou que irá considerar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no processo seletivo voltado para as vagas ofertadas na modalidade de ensino à distância. Para concorrer no PS de 2023, os candidatos devem realizar o Enem 2022, que está marcado para o mês de novembro deste ano. Segundo a instituição, 1.260 vagas para licenciatura serão ofertadas para o regime remoto, por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil.

A seleção que até então ocorria por meio de uma prova desenvolvida pela própria instituição, possibilitará simplificar a realização do processo, que agora unifica o ingresso entre a modalidade presencial e a distância. Esse formato para entrada na universidade já era utilizado pela instituição para os cursos ofertados de forma presencial.

Entre as 1.260 vagas, há oportunidade para os cursos de Biologia, Física, Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens, Letras (Português), Matemática e Química. Os campus beneficiados ficam localizados em Ananindeua, Baião, Barcarena, Breves, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capitão Poço, Goianésia, Igarapé-Miri, Jacundá, Marabá, Muaná, Paragominas, Ponta de Pedras, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista e Tailândia.

Com o novo formato, serão viabilizados os calendários acadêmicos e a etapa de habilitação das turmas. Até o momento, o edital que detalhará o processo ainda não foi publicado pela universidade.

As inscrições para o Enem já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 21 de maio. Mais detalhes da prova deste ano podem ser acessados no edital do Enem 2022 e no site.

(Gabriel Monteiro, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)