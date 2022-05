Enem 2022: conheça cursinhos populares na Grande Belém

Os estudantes que estão se preparando para o vestibular 2023, têm opções de cursinhos pré-vestibulares preparatórios, oferecidos pelas prefeituras municipais ou governo do Estado do Pará, além de entidades parceiras, para estudar gratuitamente. O cursinho pré-Enem Metropolitano, em Belém, iniciou as aulas nesta terça-feira (30) para 2.600 alunos e abre vaga para novos módulos nas Usinas da Paz.

No total, mais de 8.000 candidatos se inscreveram no processo seletivo. 2.600 vagas foram preenchidas e divididas nos turnos da tarde e noite. Os estudantes que não foram selecionados para as aulas presenciais, automaticamente, estão matriculados no Enem Pará Digital. As aulas nesta modalidade on-line iniciarão ainda este mês.

Os dois preparatórios são voltados para pessoas de baixa renda, candidatas à prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), destaca a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, que também explica sobre a ampliação de vagas deste ano. “Esse é o início do sonho de muitos candidatos que não tem condições de pagar um cursinho preparatório para o Enem ou até mesmo faculdades particulares. Estamos com mais de 2.600 alunos no formato presencial. Também quero agradecer aos professores que se dedicam diariamente para ensinar o melhor conteúdo a esses candidatos. Em breve estaremos comemorando o sucesso desses alunos”, disse.

As aulas do cursinho pré-Enem do Movimento de Educação Popular Inclusiva do Jurunas (MEPJU) iniciaram em fevereiro deste ano, para 60 alunos de escola pública com hipossuficiência econômica, moradores do bairro do Jurunas e arredores, explicou. Stefanie Figueiredo, pedagoga do projeto. "Sempre todos os anos são ofertadas 60 vagas, 30 para cada turma. Pedimos que os alunos levem os documentos no primeiro dia de aula, entre eles, a cópia do comprovante de vacinação para ficar nos nossos arquivos", disse.

"O intensivo será iniciado a partir de Agosto, com aulões aos sábados. Nós orientamos os alunos a se inscreverem on-line na nossa lista de espera, mas sempre estamos chamando novos alunos da lista de espera para iniciarem conosco", completou.

2.600 estudantes iniciam nas turmas do Cursinho Pré-Enem Metropolitano (Reprodução / Divulgação)

Conheça o calendário de aulas Pré-Enem Metropolitano

As inscrições estão encerradas para o curso presencial do Pré-Enem Metropolitano, mas em caso de dúvidas ou maiores informações é só acessar o site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). As aulas do módulo I iniciaram nesta segunda (30) e para o módulo II, começam nesta terça-feira (31).

O coordenador do Polo Metropolitano Enem Pará, professor Diego Maia, orienta os novos alunos sobre o primeiro dia de aula e reforça que quem não conseguiu ingressar no módulo presencial, que o acesso ao Enem Digital será garantido.

“É importante o aluno chegar cedo. Cada sala terá uma lista com o nome do respectivo aluno, que deverá ir preparado, com seu caderno e caneta, para pegar as instruções. Ressalto que serão dois módulos. As ações também são ampliadas para as usinas da Paz. Cabanagem, Bengui, Icuí-Guajará e em Marituba. Todos funcionam na perspectiva de módulos", finalizou.

O Pré-Enem Metropolitano fica localizado na avenida João Paulo II, 1825, bairro do Marco. O Enem Pará Digital é uma plataforma digital, produzida pela Seduc em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), também faz parte do Polo Metropolitano Pré-Enem.

A plataforma assegura mais de 1,2 mil vídeo-aula e conteúdos preparatórios como apostilas, materiais didáticos, slides, que podem ser acessados a qualquer hora e por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet.

MÓDULO I

Dias: Segunda, Quarta e Sexta

Turno tarde: de 13h50 a 18h

Turno noite: de 18h50 a 22h10

MÓDULO II

Dias: Terça, Quarta e Sábado

Turno tarde: de 13h50 a 18h

Turno noite: de 18h50 a 22h



Conheça outros cursinhos preparatórios em Belém

1. Cursinho preparatório na UsiPaz

Como se inscrever: o interessado deve se dirigir até uma das unidades e fazer o cadastro de maneira presencial.

Local: Icuí-Guajará (Ananindeua); Cabanagem, Bengui (Belém) e Nova União (Marituba).

Horário: comercial, de 8h às 18h.

Documentos: carteira de identificação com foto, CPF e comprovante de residência para cadastro no sistema.

Metodologia: as aulas acontecem por módulo (segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sexta. Aos sábados são aulões) e são totalmente gratuitas.

2. Cursinho Popular Alternativo

Cursinho pré-vestibular para pessoas que vão realizar a prova do Enem, para pessoas com hipossuficiência econômica.

Investimento: gratuito.

Ingresso: seleção de novas turmas por meio de inscrição e prova.

Aulas: aos sábados.

Endereço: Centro de Ciências Sociais e Educação da Uepa - travessa Djalma Dutra, s/n, entre rua Municipalidade e rua do Una, bairro Telegráfo.

Mais informações: (91) 99903-5327 ou Instagram: https://www.instagram.com/alternativocursinho/ | Facebook: https://www.facebook.com/CursinhoAlternativoUEPA

3. Movimento de Educação Popular Inclusiva do Jurunas (MEPJU)

Cursinho pré-vestibular para pessoas que vão realizar a prova do Enem, para pessoas com hipossuficiência econômica.

Investimento: gratuito.

Documentos: 2 fotos 3x4, cópias de RG, comprovante de residência e do cartão de vacinação com duas doses contra a covid-19.

Ingresso: seleção de novas turmas por meio de inscrição e prova.

Aulas: em dias alternados durante a semana.

Endereço: passagem Monte Alegre, 99 (perímetro). Passagem Limoeiro e Helena Dias, bairro do Jurunas.

Mais informações: https://www.instagram.com/mepijurunas/

4. Pet-Física (Ufpa)

Cursinho preparatório para o vestibular. Aulas iniciadas, nova turma de intensivo inicia em junho.

Ingresso: por meio de inscrição e prova

Investimento: Gratuito

Horário: 8h às 18h.

Inscrição por meio de site: petfisicaufpa.wixsite.com / https://petfisicaufpa.wixsite.com/petfisica

O novo edital será lançado em breve, por meio de formulário. A confirmação é presencial, e sugere-se levar 2kg de alimentos não perecíveis.

Local: A sala do Pet-Física fica no Centro de Eventos Benedito Nunes (Hangarzinho), no campus básico da UFPA.

Contato: (91) 3201-7888