Enem2022: estudantes de Barcarena vivem a expectativa para o segundo dia de provas do exame

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 fazem neste domingo (20) o segundo dia de prova da avaliação que é a principal porta de entrada para o ensino superior do país. Serão realizadas provas de matemática e de ciência da natureza, com 45 questões em cada tema. Em Barcarena as provas serão aplicadas em todas as escolas estaduais da cidade e em algumas particulares.

Os candidatos devem ficar atentos e não esquecer de levar máscara de proteção facial, documento de identidade e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, itens obrigatórios no exame. Nos locais de exame, os portões são abertos às 12h e fecham às 13h, e não é permitido entrar após o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30, no horário de Brasília.

Entre os alunos de Barcarena que irão fazer o segundo dia de exames, existe uma unanimidade: o momento é de concentração, mas também é para descansar a mente nos dias que antecedem a prova final, que para muitos, principalmente os alunos que tentam ingressar em cursos superiores na área das ciências exatas, é o principal dia.

“Para o segundo dia da prova estou estudando também com o meu próprio material e pela internet. Ao longo do ano criei um material e um plano d eestudo e estou estudando dessa forma em casa. Dei uma pausa na segunda e na terça-feira para dar uma descansada desse primeiro dia, mas retornei as atividades de volta na quarta-feira e sigo estudante até sábado, tudo para que eu possa estar fazendo mais tranquilo a prova de cálculo”, conta Ronaldo Souza, aluno da rede pública de Barcarena e que tenta entrar no curso de Matemática.

Há também quem tenha se inscrito no Enem 2022 apenas como um teste para o próximo ano. É o caso de Edwiges Souza, aluna da escola estadual Palmira Gabriel. Ela irá concluir o Ensino Médio apenas em 2023, mas decidiu se inscrever no Enem 2022 para experimentar a prova. A realização da prova, mesmo servindo como teste, irá ajudá-la a trabalhar o estado mental com a pressão exercida sobre os alunos nesse período.

A estudante Edwiges Sousa diz que Enem é uma prova de resistência (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

“O Enem é também uma prova de resistência, além do conhecimento. Porque é muito complicado a situação de ficar cinco horas naquela cadeira sentada fazendo uma prova. Você lê vários textos e sua mente já está esgotada. Chega uma parte que você tem que ler mais de uma vez. E é muito cansativo. Então foi isso que estou sentindo nesse ano de teste. Tudo isso é aprendizado para no próximo ano já está preparada para controlar essas sensações”, diz .

A dica dos professores é que os estudantes tenham uma estratégia de prova e que administrem bem o tempo para resolver as questões. Quem não se saiu muito bem no primeiro dia de teste, domingo passado (21) ainda tem chance de recuperar a nota. “Os alunos e alunas devem manter uma semana de equilíbrio. É preciso reforçar o que já foi estudado até então, mas também é preciso manter a mente tranquila e desapegada do que já passou. Então o aluno deve perceber em quais desses momentos está, se precisa estudar mais, ou se precisa apenas descansar para fazer uma prova melhor”, diz Raphael Oliveira, professor de história na rede pública estadual.

Além da máscara, é obrigatório levar documento de identificação original, com foto. Não são aceitos documentos digitais. Entre as identificações aceitas estão a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação (CNH) ou até mesmo o passaporte.