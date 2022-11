Enem 2022: mais de 140 mil candidatos do Pará devem voltar aos locais de prova neste domingo (20)

Cerca de 140.071 candidatos do Pará deverão voltar aos locais de prova neste domingo (20) para o segundo e último bloco de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O número é baseado na quantidade total de inscritos e na soma de faltosos do primeiro dia de teste, realizado no último 13 de novembro, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Agora, serão 90 questões, divididas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza, em um espaço de tempo de 5h para a resolução.

A taxa de faltosos do primeiro domingo de Enem corresponde a 29,3%. A média de participantes presentes do Brasil ficou em 73,3%. Para a reta final, o indicado é que o participante tenha uma boa noite de sono e descanso para colocar em prática o que foi visto ao longo do ano. Além disso, planejar bem o horário para evitar imprevistos e começar a prova pelas questões que mais domina também é um fator decisivo para o sucesso do desempenho. Vale a pena lembrar que para este segundo dia, o tempo de resolução do exame foi diminuído em trinta minutos.

O professor de física Marcelo Viana reforça que iniciar a prova com os itens é um fator estratégico. “Isso trará confiança, que é imprescindível para quem almeja realizar uma boa prova e, consequentemente, garantir uma vaga no seu referido curso, realizando o sonho de entrar na universidade”, afirmou Marcelo.

Se planejar também é essencial para que os contratempos não aconteçam no dia da prova e alterem o itinerário esperado pelos estudantes. Detalhes como tempo de deslocamento e alguns itens indispensáveis para a realização do exame devem ter certa atenção, como destaca o professor.

“Uma dica legal pra não se perder é separar no dia anterior do exame os materiais necessários para fazer o exame: caneta preta, documento com foto e cartão de inscrição, além de alimentos e água para que não haja imprevistos de última hora. Ressaltando que a caneta deve ser de tubo transparente. O candidato deve atentar, também, para o horário, evitando sair em cima da hora”, enfatizou.

Após os últimos preparativos para o Enem, alunos enfrentam último dia de prova (Sidney Oliveira / O Liberal)

Leitura atenta

O segundo dia de prova — por ser repleto de alternativas que envolvem cálculos e maior capacidade de raciocínio — costuma ser o mais decisivo entre os vestibulandos, conforme avalia o professor Marcelo. Por isso, manter cautela é o grande aliado para um bom desempenho no exame.

“O segundo dia incorre em um sentimento de que ali está se fechando um ciclo e que o famigerado fantasma da redação já passou. O tempo aqui pode ser otimizado com uma leitura atenta dos itens. Entendo que assim como os textos bases, os enunciados também carecem de interpretação”, frisou.

A um passo da universidade

Há 3 anos, o estudante da turma de pré-vestibular Luiz Duarte, de 21 anos, persiste com o sonho de ingressar no curso de Medicina em uma universidade pública. Para a fase final do exame, o vestibulando conta que manter o equilíbrio está entre as atitudes para equilibrar a tensão.

“Acredito que o esforço supera o talento natural. Então, busquei durante o ano consolidar as matérias necessárias para dar o meu melhor na prova. Muito mais do que intensa, hoje eu avalio que valorizei muito mais a constância do que a excelência. Óbvio que estar em um ambiente favorável e incentivador do meu sonho ajudou, e muito, nesse longo processo”, disse Luiz.

Meta de estudante é entrar no curso de Medicina (Sidney Oliveira / O Liberal)

A expectativa do jovem é que neste domingo os esforços do processo árduo de estudo sejam finalmente recompensados com um bom resultado. "Espero conseguir dar o meu máximo e colher os frutos positivos. No segundo dia eu busco me manter o mais calmo possível, já que exige muito mais cálculos e estratégias de resolução.Resumidamente, tento manter o controle para fazer aquilo que treinei o ano todo nos simulados feitos no ano”, relatou.

O que levar no dia da prova?

É obrigatório…

→ Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

→ Documento de identificação válido, físico ou digital;

→ Máscara de proteção contra a convid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara para prevenção em local fechado esteja liberado por decreto.

É aconselhável…

→ Cartão de Confirmação de Inscrição

→ Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar a presença no exame).

2º domingo

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término: 18h30

Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias

(Com colaboração de Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)