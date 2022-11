Enem 2022: foco nas habilidades deve ser a tônica da preparação para a prova de matemática

As 45 questões de Matemática e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 farão parte do segundo bloco de provas desta edição do vestibular no próximo domingo (20). Na reta final de preparação, a tônica deve ser direcionada aos estudos que envolvam a leitura e interpretação dos assuntos que mais estão presentes, como proporção e geometria, além do equilíbrio para garantir uma boa saúde mental a hora da resolução dos problemas.

Leopoldo Moura, professor de matemática, explica que a estratégia do aluno para a hora do exame deve ser baseada na Teoria da Resposta ao Item (TRI), sistema usado para calcular a nota no Enem e que consiste em não contabilizar apenas o número total de acertos. “A prova de domingo vem como sempre foi norteada: com questões fáceis, médias e difíceis. Então, é bom que o aluno comece por questões que tendem a ser mais fáceis, para que o TRI suba”, diz.

Para isso, entender as primeiras habilidades de cada competência que estão previstas na prova de matemática é fundamental tanto para a resolução das questões quanto para os estudos na reta final de preparação. “Vou dar um exemplo. Proporcionalidade: o aluno tem que ter a noção do que são grandezas direta e inversamente proporcionais, projeção ortogonal na geometria espacial, espaço tridimensional e a projeção do plano bidimensional. Coisas simples que não requerem cálculo, apenas uma identificação”, detalha.

Outro exemplo citado pelo professor é a primeira habilidade da competência 5, que diz respeito à álgebra. “É o aluno apenas olhar para uma alternativa e marcar a fórmula que representa o texto que ele leu. Então, ele não precisa fazer cálculo, precisa apenas modelar a função e modelar a fórmula para isso. Eu acho que essas devem ser atacadas na última semana. Lembrando de tópicos como proporção, que é a base da prova, conhecimento de geometria plana, cálculo de área…”, pontua Leopoldo.

Proporcionalidade e geometria são os pilares da prova de Matemática e suas Tecnologias

A competência 4, baseada em noções de proporcionalidade e geometria plana e espacial, é a base da prova de matemática no Enem. Leopoldo afirma que o treino direcionado é essencial. “Muitas das vezes, questões de geometria também usam proporção. Então, é importante que nessa reta final o aluno treine o que são grandezas proporcionais, regra de três, divisão proporcional e, principalmente, cálculo de porcentagem. Se ele estiver bem preparado nisso, ele com certeza sai na frente de muita gente”, ressalta o professor.

Equilíbrio entre estudos e saúde mental é recomendado

A prática de exercícios físicos deve ser uma aliada nos últimos momentos de preparação para o Enem. “É fundamental que ele tenha saúde mental. Então, façam uma caminhada na praça à noite, próximo de casa, ou de manhã cedo, ao acordar. Se alimentem bem, tomem bastante líquido e relaxem. No sábado, é importante que esse aluno faça um lazer, passeie com os amigos, vá ao cinema, para que ele possa de fato estar bem emocionalmente”, finaliza Leopoldo.