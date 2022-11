Enem 2022: mais de 59 mil participantes faltaram no primeiro dia de prova no Pará

Mais de 59 mil pessoas inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano não compareceram para a realização da primeira prova no Pará. De acordo com as informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 59.326 estudantes não estiveram presentes na aplicação do exame impresso, o que representa 29,3% de faltosos neste domingo (13). O Inep afirma que os dados são preliminares, por conta por conta de os números conclusivos dependerem da apuração definitiva do consórcio aplicador.

No balanço de paraenses que realizaram a prova online, os dados disponibilizados pelo Inep mostram que dos 451 inscritos, quase metade faltou. Foram 200 pessoas que não estiveram presentes, totalizando 44,3% de faltosos.

Quantidade de faltosos e presentes no Brasil

Em todo país, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Enem 2022 neste domingo (13), o que representa 73,3% de inscritos presentes. A parcela de ausentes foi de 27,7%. Cerca de 3.4 milhões de pessoas se inscreveram para realizar as duas provas. Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376, em computador.

Foragido por roubo qualificado preso antes de fazer a prova

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foragido da Justiça por roubo qualificado foi preso pela Polícia Civil (PC) neste domingo (13) ao tentar realizar Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano em uma escola estadual de Mocajuba, localizada no nordeste do Pará. O cumprimento do mandado aconteceu antes do início da prova, assim que os policiais civis o identificaram. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) não divulgou mais detalhes sobre o caso ou o crime cometido.

Qual prova será aplicada no segundo dia?

No próximo domingo (20), a segunda prova aplicada será de ciências da natureza e suas tecnologias, juntamente com matemática e suas tecnologias. Serão 90 questões de múltipla escolha, dividas entre as disciplinas matemática, química, física e biologia.