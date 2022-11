Enem 2022: véspera de provas terá missa para abençoar canetas que serão usadas

Uma missa para abençoar as canetas que serão usadas pelos candidatos durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será realizada neste sábado (12), às 17h, na Capelania de Nossa Senhora do Loreto, no bairro do Marco, em Belém.

O momento será aberto ao público e visa o lado espiritual dos participantes. Na manhã desta sexta-feira (11), um colégio particular, no bairro da Batista Campos, teve a mesma iniciativa voltada aos alunos que farão as provas. O padre responsável pela celebração jogou água benta nas canetas e cada estudante pegou a sua.

Serviço

Missa de bênção das canetas para o Enem 2022

Data: 12/11

Local: Capelania de Nossa Senhora do Loreto - travessa Alferes Costa, Marco

Horário: 17h