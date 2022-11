Cola para o Enem: veja as 15 fórmulas para não esquecer na prova de física

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ocorre no próximo domingo (20). Nas questões da prova deste dia, os candidatos encontrarão temas relacionados a Matemática e Ciências da Natureza, este último aborda assuntos de química, biologia e física. Confira as principais fórmulas de física para revisar antes da chegada da aplicação.

VEJA MAIS

Equação fundamental da calorimetria

Q = m.c.ΔT

Q = quantidade de calor

m = massa

c = calor específico

ΔT = variação de temperatura

Equação fundamental da ondulatória

v = λ.f

v= velocidade

λ= comprimento de onda

f= frequência

Potência Elétrica

Pot = U.i = R.i² = U²/R

R= resistência

i = corrente

U = tensão elétrica

Lei de Ohm

U = R.i

R= resistência

i = corrente

U = tensão elétrica

Associação de Resistores

Em série: Req = R1+ R2+ R3 + (…)

Em paralelo: 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3+ (...)

Req equivale ao resistor equivalente e r1 ou r2 é referente a cada resistor.

Energia Mecânica

Em = Ep + Ec

EM, Ep e Ec equivalem, respectivamente, às energias mecânica, potencial e cinética.

Energia Cinética

Ec = mv²/2

Ec = energia cinética em joules

m = massa em kg

v = velocidade (m/s)

Energia Potencial Gravitacional

Epg = m . g . h

Epg = energia potencial gravitacional

m = massa em kg

g = aceleração gravitacional (m/s²)

h = altura

Energia Potencial Elástica

Epe = k.x²/2

Epe = energia potencial elástica

k = constante da mola

x = medida da deformação sofrida pelo corpo, o quanto ela foi comprimida ou esticada.

Força Elétrica

F = K Q.q/d²

F= força elétrica

K= constante eletrostática (N.m2/C)

Q= carga elétrica 1

q = carga elétrica 2

d = distância

Aceleração Média

Am = Δv/Δt

Am = aceleração

Δv= variação da velocidade

Δt= variação do tempo

Velocidade Média

Vm = Δs/Δt

Vm = velocidade

Δs = deslocamento

Δt = intervalo de tempo

Movimento Uniforme

V=Vmédia=Δs/Δt → S = So+v.t

V= velocidade do móvel

s= espaço

t = intervalo de tempo

S= posição final do móvel

So = posição inicial do móvel

Movimento Uniforme Variado

a=média=Δv/Δt → v = v0 +a.t

S(t) = S₀ + V₀.t + (a.t²)/2

a = aceleração

v = velocidade

v0 = velocidade inicial

s = espaço

a = constante ≠ 0

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)