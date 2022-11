Alunos da rede pública estadual terão revisão geral para o Enem 2022

Os alunos da rede pública estadual participarão, neste sábado (19), de 8h às 12h, uma grande revisão preparatória para o 2º domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022). O aulão, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), será realizado na Faculdade Estácio de Belém, na capital paraense, Belém, e, na Escola Estadual Albertina Leitão, em Santa Izabel do Pará.

Nos locais de aula, serão distribuídos aos candidatos materiais de estudos, dicas para um bom desempenho nas provas e orientações detalhadas por meio de especialistas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame. A Seduc enfatiza que não será necessária inscrição prévia para participar da programação.

A iniciativa faz parte do projeto “Enem Pará Itinerante”, que busca assegurar o conhecimento necessário e a competitividade dos candidatos que vão encarar o exame. O evento é aberto para alunos da rede pública estadual que estão concluindo o ensino médio, além daqueles que já finalizaram esta etapa educacional.