Pará é o estado do Norte mais beneficiado pelo ProUni; 14.616 bolsas foram distribuídas em 2022

O Pará é o estado da região Norte mais beneficiado pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). Em 2022, 14.616 bolsas de estudos, entre integrais e parciais, foram distribuídas para os alunos paraenses. Os números são do Ministério da Educação (MEC). Em seguida, Amazonas, com 6.178, Rondônia, somando 5.077 e Tocantins, totalizando 4.223, também aparecem em destaque no ranking do benefício.

Ao todo, 34.918 bolsas foram concedidas para a região Norte neste ano. No Pará, 11.688 são integrais e 2.928 parciais, modalidade que cobre 50% do valor da mensalidade. O ProUni oferece as concessões para que estudantes brasileiros, sem diploma de universidade, possam ingressar em instituições particulares de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Desde 2019, o número de bolsas chegou a 47.051. A estudante do curso de administração Welda Silva, de 26 anos, faz parte das centenas de alunos que conquistaram o sonho de estudar em uma faculdade. “Foi um processo muito árduo e de muita concorrência. Tive que transpor vários obstáculos para estudar e chegar até o dia da prova sem desistir. Foi preciso muita renúncia para poder conciliar meus estudos”, afirma.

Aluna de uma instituição privada no centro de Belém, a experiência tem sido a melhor possível. “Consegui que a minha nota fosse superior através da nota de corte para poder ser selecionada pelo ProUni. Está sendo maravilhoso, pessoas diferentes, uma visão de mundo incrível, várias oportunidades, verdadeiramente um leque de opções, além de obter muito conhecimento e aprendizado”, testemunha Welda.

Conquista de vaga é orgulho para toda a família

Welda é motivo de orgulho para os pais, que sempre foram dedicados para dar à filha as oportunidades de estudos que não tiveram. "Eles sempre sonharam com a minha carreira e que eu voasse através dos estudos. Sou filha de uma mulher negra e doméstica e de um homem que trabalhou quase a vida inteira em construção civil, se sou o que sou, é também porque eles me proporcionaram isso”, conta.

Pré-seleção tem como base o resultado obtido pelo candidato no Enem

O programa atingiu o número recorde de benefícios concedidos em 2022: foram 468.021 bolsas somadas ao total de 1.594.672 que o MEC distribui desde 2019. A pré-seleção tem como base o resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando as duas últimas edições. Como nota de corte, o estudante deverá atingir, no mínimo, 450 pontos na média das cinco notas do exame e a nota na redação não pode ter sido zero.

Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

O candidato ter cursado o ensino médio em escola da rede pública ou particular, na condição de bolsista, também faz parte dos critérios para ter acesso à bolsa. Ainda, pessoas com deficiência ou ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura e pedagogia, sem requisito de renda.