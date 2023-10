Família de paciente denuncia descaso no PSM do Guamá; idosa corre risco de ter perna amputada

A família da Antonia Doraci de Vasconcelos, de 69 anos, denuncia o Hospital Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, no bairro do Guamá, por descaso no cuidado do problema de circulação que a idosa possui. A sobrinha dela, Aneliese Costa de Oliveira, 44, conta que a tia está internada no local desde o dia 28 do mês passado e que, por conta da demora na transferência para outro hospital da capital, Antonia corre o risco de amputar a perna direita e tem lesões necrosadas.

A paciente, que é hipertensa, mora no interior do município de Tracuateua, no nordeste do Estado, e a procura pelos médicos para tratar os problemas vasculares começou há seis meses. Durante esse tempo, a idosa teve um dedo do pé retirado, do mesmo membro que está sob ameaça de amputação.

“Passamos por vários hospitais até chegar no PSM do Guamá. Minha tia está há 22 dias internada nesse hospital e não há nenhuma melhora na situação dela. Nós da família estamos gastando muito dinheiro com a compra dos medicamentos receitados. Os que o hospital dá não são suficientes para cuidar da minha tia, que já perdeu muito peso. Já fizemos entrada no pedido do leito para o hospital e até agora nada”, contou Aneliese.

Duas semanas atrás, no dia 5, a sobrinha da idosa deu entrada com um pedido no Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para que providências sejam tomadas com relação ao quadro clínico da tia dela. A solicitação menciona o artigo 196 da Constituição Federal, onde consta que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Aneliese é dona de um lava a jato em Capanema e, por conta estar cuidando da tia, ela conta que o estabelecimento está parado. “Só não estou na pior, porque o restante da família está ajudando nas despesas”, conta. De acordo com a sobrinha da idosa, nesta quarta-feira (18), um fisioterapeuta atendeu a paciente para verificar a queixa de que Antonia tem um nervo da perna direita atrofiando.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e também do MPPA e aguarda retorno.