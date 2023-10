Jovem de 20 anos morre após ser baleado durante operação da PM em Manaus

Na última sexta-feira (6), o jovem Marco Aurélio Winholt Castro, de 20 anos, morreu depois de ter sido baleado durante uma operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em Manaus (AM).

Em comunicado, a Polícia Militar informou que os militares foram ao local depois de receberem uma denúncia de que homens armados estavam entrando em residências e ameaçando moradores da comunidade Raio de Sol, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, os suspeitos fugiram, quando perceberam a presença dos PMs. "Em seguida, os policiais identificaram um cidadão baleado, prestaram socorro e o conduziram para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, onde a vítima veio a óbito", disse a Polícia Militar, na nota. A PM, mas não informou de onde partiu o tiro que matou no universitário que cursava Relações Públicas na Universidade de Federal do Amazonas (Ufam).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) PM atira contra família que se assustou com viaturas no escuro em Angra dos Reis]]

"Foi um jovem de um futuro promissor. Um crime cruel, uma vítima", disse Hugo Castro, pai de Marco Aurélio, que acredita que o filho foi assassinado.

Testemunhas disseram que os PMs efetuaram dois disparos quando chegaram à comunidade. "Um pegou nas costas do meu filho", contou Hugo Castro. Os rastros dos tiros ficaram no local.

O velório do universitário aconteceu no último sábado (7). O corpo dele foi sepultado no domingo (8), no Cemitério Parque Tarumã, no bairro Ponta Negra. Segundo a família de Marco Aurélio, nesta segunda-feira (9), um investigador ficou de ir ao local onde foram efetuados os disparos.