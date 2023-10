Homem é morto a tiros em Benevides, na noite desta quarta-feira (11)

Um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi morto a tiros por volta de 19h desta quarta-feira (11), em Benevides. Conforme as informações preliminares, tudo teria ocorrido na Estrada do Cupuaçu, próximo à área conhecida como Piçarreira. A população teria acionado a Polícia Militar após ter ouvido os disparos. Quando as autoridades chegaram ao local mencionado pelos moradores, se depararam com o corpo do homem com várias perfurações de arma de fogo.

VEJA MAIS

As equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estão no local realizando os procedimentos no corpo do homem.