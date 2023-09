Duplo homicídio: em Rondon do Pará, dois homens são executados na rua

A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido na noite do último sábado (23), quando foram mortos a tiros Ricardo Alves da Silva, 31 anos, e Wanderson dos Santos de Souza, 29 anos, no município de Rondon do Pará, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia, as vítimas tinham passagem em unidade policial por tráfico de entorpecentes.

O assasinato foi cometido na rua Adão Ribeiro, perto da instituição APAE, no Bairro Novo Horizonte, em Rondon do Pará. Os dois homens foram alvejados a tiros e morreram no próprio local do fato, por volta das 20 horas. Tão logo o crime se deu, a Polícia foi acionada e acabou confirmando o duplo homicídio.

Tiros

Ricardo e Wanderson foram surpreendidos pelos autores dos disparos. As vítimas conduziam motos no momento em que foram atingidas pelos tiros. Uma pessoa, sem se identificar, relatou ter ouvido estampidos, mas pensou se tratar de barulho proveniente de motocicletas, algo escutado com frequência pelos moradores da área. No local do crime, foram encontradas cápsulas de calibre ponto 40 deflagradas e as duas motos perto das vítimas.

Em vídeo gravado, aparece um homem com uma arma analisando um dos corpos. Agora, a Polícia verifica se a arma estava com uma das vítimas e se esse homem é testemunha ou está envolvido no homicídio.