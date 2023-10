Homem é preso por manter irmão com autismo que dormia ao lado do corpo da mãe falecida

Um homem de 32 anos foi detido após ser flagrado mantendo o irmão de 30 anos, que possui transtorno do espectro autista, em uma casa insalubre e abandonada em Goiânia (GO). O irmão autista estava sujeito a maus-tratos, incluindo alimentação inadequada, como se alimentar de fezes, e dormia ao lado do corpo da mãe falecida. O caso aconteceu na terça-feira (10)

A prisão ocorreu em uma operação conduzida pela Polícia Civil de Goiás, especificamente pela Delegacia Especializada no Atendimento a Pessoa com Deficiência de Goiânia (DEAPD). A operação foi desencadeada em resposta a uma denúncia anônima que alertava sobre a situação do homem autista, que estava sendo negligenciado em uma casa imprópria para moradia, sofrendo privação de cuidados básicos, incluindo alimentação e higiene pessoal.

VEJA MAIS

Mãe da vítima havia morrido recentemente

Investigações posteriores revelaram que a mãe da vítima e do suspeito havia falecido recentemente e o corpo permaneceu na mesma cama onde o filho autista dormia por mais de cinco dias. A morte da idosa só foi descoberta quando um vizinho notou o forte odor vindo da residência.

Durante esse período, o irmão mais novo foi submetido a condições desumanas, chegando ao ponto de se alimentar de fezes, conforme apurado pela investigação. Os agentes que participaram da operação encontraram a vítima em estado de abandono, completamente nu, desnutrido e desidratado. O ambiente estava extremamente sujo, com o odor de fezes humanas impregnando toda a casa. Não havia roupas limpas nem lençóis. O delegado Alexandre Bruno descreveu o local como um "cativeiro".

De acordo com o delegado, a vida do homem com transtorno do espectro autista estava em grave risco devido às terríveis condições em que estava vivendo. Se não fosse pela intervenção dos vizinhos, que forneciam alimentação, ele poderia ter morrido de inanição após mais de 40 dias de abandono.

O suspeito foi autuado por maus-tratos e está sob investigação por possível envolvimento em tortura. As investigações continuarão para identificar outras possíveis práticas criminosas relacionadas ao caso.

A vítima não conseguiu se comunicar com as autoridades policiais, e os vizinhos relataram que frequentemente ouviam seus gritos, já que ele passava longas horas isolado em casa.