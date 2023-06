Menino autista faz desenhos para vender, ninguém compra e internet se solidariza

Um menino autista de 9 anos resolveu fazer desenhos para vender na escola e comoveu a web ao revelar que ninguém quis comprar. Ao saber da história, seu tio encomendou uma arte dos Minions e compartilhou o resultado nas redes sociais. A publicação do rapaz já soma mais de 4,5 milhões de visualizações e muitos pedidos de desenhos.

O tio é Fabricio Belo, morador de Cariacica, no Espírito Santo, que decidiu mostrar o talento de José Renato Caliari e compartilhar a frustração dele ao perceber que ninguém na escola se interessou por seus desenhos.

"Meu sobrinho tem 9 anos e é autista e resolveu fazer desenhos para vender na escola, mas ninguém quis comprar", escreveu Fabricio através do Twitter, junto com um print da conversa entre os dois, onde o garoto diz que o desenho está na promoção por R$ 2.

Corrente do bem

Graças à postagem de Fabricio no Twitter e Instagram, o apoio nas redes sociais foi imediato. Um menino chamado Guilherme Moreira, de 8 anos, que também é autista e desenhista como José Renato, disse ter se identificado com ele. "Pessoal, eu me chamo Guilherme Moreira sou artista autista tenho 8 anos de idade, dá uma passadinha aqui no meu perfil pra conhecer. Eu e minha família ficamos emocionados de ver o apoio desse tio e o talento desse grande garoto", escreveu ele.

Um internauta também se solidarizou e se viu no desenhista. "Sou autista também e sei exatamente como dói não saber se relacionar igual os outros", disse.

Além disso, não sobrou desenho para o garoto vender, já que muitos internautas fizeram suas encomendas. "Eu quero um desenho, se ele puder fazer o pinguim de Madagascar. Meu filho também é autista e adora pinguins. Eu adoraria presentear meu filho com o seu desenho.", pediu uma seguidora.

A atriz Mel Maia também disse que queria comprar um e José Renato desenhou um Ursinho Pooh para ela, que prontamente compartilhou em seu Instagram. "Vou falar pra ele começar a expandir os negócios", brincou o tio ao ver a demanda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)