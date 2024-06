Conheça 5 ilhas encantadoras para conhecer perto de Belém

As ilhas de Belém representam mais de 50% de todo o território do município, no qual se desenvolvem diversas atividades econômicas, entre elas o turismo. São excelentes opções para passar um fim de semana com a família, tomar um banho de água doce e relaxar diante de uma natureza encantadora. Dentre elas: Mosqueiro, Combu, Outeiro, Cotijuba. Além disso, tem a Ilha das Onças, que fica bem perto da capital, mas pertence ao município de Barcarena. Confira mais detalhes para se programar para uma viagem:

VEJA MAIS:

1 - Mosqueiro

A "Ilha do Amor", como é popularmente conhecida a Ilha de Mosqueiro, fica a 70 km de distância de Belém. É um distrito econômico e administrativo com acesso por meio de carro ou ônibus, com duração média de 1h30min, tendo o trajeto feito pela rodovia BR-316 até o encontro com a PA-391. Mosqueiro é uma boa pedida para quem pretende descansar e se refrescar em uma das praias de água doce, que ao todo somam 17 km de extensão. As praias do Chapéu Virado, Marahú e Paraíso são as mais frequentadas por turistas. A passagem de ônibus para a ilha custa entre R$ 10 e R$ 15 por pessoa.

Ilha de Mosqueiro (Foto: Igor Mota / O Liberal)

2 - Combu

A Ilha do Combu ganhou maior visibilidade após a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, em abril de 2024. É um paraíso ecológico localizado a apenas 15 minutos do centro de Belém, partindo do porto localizado na Praça Princesa Isabel, no bairro do Jurunas. O local é um verdadeiro oásis de belezas e encantos. À medida que nos aproximamos, ela apresenta um cenário paradisíaco, como se fosse nos imersos da floresta amazônica. A ilha conta com diversos restaurantes, alguns deles oferecendo, além de boa comida tradicional paraense, espaços para um bom banho de água doce no Rio Guamá, que rodeia a ilha.

Os visitantes também poderão explorar a famosa fábrica de chocolate artesanal, onde é possível ver de perto o processo de produção do cacau ao chocolate. A travessia custa em torno de R$ 10 a R$ 15 por pessoa.

Ilha do Combu (Igor Mota/O Liberal)

3 - Cotijuba

Com 20 km de praias de água doce, a Ilha de Cotijuba também é uma das queridinhas daqueles que querem relaxar em um final de semana. Partindo do porto localizado no distrito de Icoaraci, em Belém, a viagem dura em média 50 minutos. Assim que o turista chega à ilha, se depara com o antigo presídio, um local que carrega muitas histórias e é um dos pontos mais visitados na cidade. O percurso na ilha é feito por meio das famosas morretes, que levam os turistas para as praias, hotéis e pousadas. É uma excelente opção para os amantes de sol e praia, uma ótima alternativa para quem busca tranquilidade e momentos mais relaxantes. As principais praias são: Vai Quem Quer, Praia do Farol e Praia do Amor.

A ilha é um convite ao relaxamento, com trilhas ecológicas e paisagens que oferecem uma pausa revigorante da agitação urbana. A passagem de barco custa entre R$ 10 e R$ 20 por pessoa.

Praia do Vai quem Quer, na Ilha de Cotijuba (Cristino Martins / O Liberal)

4 - Caratateua/Outeiro

Um dos principais atrativos turísticos da Ilha de Caratateua, conhecida popularmente como Outeiro, são suas praias. Para quem busca mais calmaria e descanso, a Praia do Amor é a pedida para desfrutar da água gelada do rio. Para os veranistas que gostam de agitação, a Praia Grande é a melhor opção para curtir um final de semana repleto de badalação. O pôr do sol é uma das atrações imperdíveis para qualquer turista que passa pela região. Uma dica é aproveitar o fim de tarde entre a Praia do Amor e a Praia Grande, perto da lendária árvore que divide as duas praias. A Ilha de Caratateua, localizada no Distrito de Outeiro, fica a 25 km de Belém, em um trajeto que dura cerca de 45 minutos. O percurso pode ser feito de veículo particular ou vans. A passagem de ônibus até Outeiro custa em torno de R$ 5 a R$ 10 por pessoa.

Ilha de Caratateua (Ivan Duarte / O Liberal)

5 - Ilha das Onças

A Ilha das Onças é um destino encantador que combina beleza natural, ecoturismo, e rica cultura local. É uma excelente opção para quem busca um refúgio tranquilo, com oportunidades para explorar a natureza, conhecer tradições culturais e desfrutar de uma culinária autêntica. Apesar de pertencer ao município de Barcarena, a Ilha das Onças é de fácil acesso partindo de Belém, por meio da travessia de barco, que sai do Porto Shalom (Rua Siqueira Mendes, 160), ao lado do bar Açaí Biruta, na Cidade Velha. O trajeto dura cerca de 30 minutos pelo rio Pará, onde já dá para curtir a brisa e o clima de natureza.

A visita às comunidades ribeirinhas proporciona uma imersão cultural única. A passagem de barco custa cerca de R$ 15 a R$ 20 por pessoa.

Ilha das Onças (Foto: Site Ensaieiummochilao)

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)