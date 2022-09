Círio 2022: iluminação decorativa na Doca tem previsão de inauguração no dia 5 de outubro

A iluminação decorativa do Círio de Nazaré, que é montada, tradicionalmente, na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, bairro do Reduto, em Belém, já está sendo implantada, conforme informou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) na tarde desta quarta-feira (28). A previsão é de que a iluminação seja inaugurada no próximo dia 5 de outubro, com uma programação especial realizada pela Prefeitura de Belém.

Dentre as novidades desse ano, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré está maior do que a estrutura do ano passado. Agora, a imagem possui 27 metros de altura, 11,60 metros de largura e permanecerá, novamente, montada em cima de um dispositivo rotacional. Além disso, milhares de LED irão destacar os símbolos da estrutura, dando forma ao manto.

Os postes da avenida também recebem a tradicional iluminação, com símbolos de estrelas, arabesco e imagem peregrina. No canal, serão instalados elementos luminosos em formato de árvores, barcos, fitas e romeiros que vão se posicionar como se estivessem navegando em direção à imagem. Já o famoso túnel luminoso, que ficava na Praça Santuário, será deslocado para o local, permitindo que mais pessoas tenham acesso à iluminação.

‘’Para mim, é uma emoção muito grande, pois trabalho há cinco anos nessa obra e sinto uma realização imensa participar todos os anos de um projeto grandioso como esse, que é montar a imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré’’, contou Mário Paixão, de 65 anos, chefe do setor de montagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

‘’A decoração da avenida será totalmente moderna, feita em LED. A tradicional imagem de Nossa Senhora de Nazaré fará um giro de 360°. O túnel vai fazer uma viagem histórica do Círio, com o tapete transparente onde todos vão ver imagens dos cartazes dos círios anteriores. Tudo pensado com muito carinho para receber esta data tão especial que está chegando’’, explicou o secretário de Urbanismo, Deivison Alves.

Réplica da fachada da Basílica

Outra novidade para este ano é a réplica da fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que será montada na avenida. A estrutura é de madeira e será completamente iluminada, além de contar com uma porta ao meio, que dará acesso ao túnel.

E, ainda, elementos luminosos que imitam a corda do Círio também farão parte da ornamentação. Os objetos serão instalados nos postes ao redor do canal da Doca.

Profissionais

Vários profissionais estão trabalhando na estrutura, incluindo marceneiros, pintores e eletricistas. Entre eles, Nagel Freire, de 45 anos, que relata com orgulho como se sente realizado ao trabalhar em uma obra que é novidade na Iluminação do Círio.

‘’Para mim é uma realização pessoal trabalhar nessa obra pela primeira vez. A minha família está orgulhosa e ansiosa para ver o resultado. O valor é mais que profissional, estou emocionado em poder participar de uma obra dessas’’, ressaltou o trabalhador.

Belém Iluminada

As equipes seguem com os trabalhos de montagem em vários bairros de Belém. São meses de dedicação e planejamento da Secretaria de Urbanismo, como detalha Felix Negrão, diretor do Departamento de Iluminação Pública da Seurb.

"O ano de 2022 será muito especial para os moradores de Belém. É o ano que vamos ter a procissão de volta às ruas, por isso, a Prefeitura pensou em algo muito especial para ser apresentado para toda Belém e aos turistas que visitam a cidade neste período. Tudo está sendo desenvolvido com muito carinho para abrilhantar esta festa gigante e contribuir com o encanto da nossa cidade’’, concluiu Felix Negrão.