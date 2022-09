Círio 2022: confira o mapa completo das 13 procissões oficiais

A programação do Círio 2022 foi apresentada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) nesta terça-feira (28). Este ano, 13 procissões irão compor a Quadra Nazarena, incluindo a Grande Romaria do segundo domingo de outubro, que volta de forma oficial às ruas de Belém após dois anos de pico de pandemia da covid-19.

Na ocasião, a organização da festa apresentou o roteiro detalhado das 13 romarias oficiais, com informações sobre datas, horários, percursos, distâncias e expectativa de público.

Confira:

Procissão do Translado dos Carros

Data: 05/10/2022

Saída: Praça Santuário

Hora: 20:00

Percurso: Av. Nazaré / Tv. 14 de Março / Rua Antônio Barreto / Av. Doca de Souza Franco / Av. Marechal Hermes / Praça Pedro Teixeira / CDP

Distância: 5 km

Tempo de duração: 02:00

Público: 10 mil pessoas

Traslado para Ananindeua

Data: 07/10/2022

Saída: Basílica Santuário

Hora: 08:00

Percurso: Av. Nazaré / Av. Magalhães Barata / Av. Almirante Barroso / Rod. BR-316 / Passagem São Benedito / Passagem Jarbas Passarinho / Av. Transcoqueiro / Av. Mario Covas / Av. 3 Corações / Praça da Bíblia / Tv. WE-16 / Estrada da Providência / Tv. SN-3 / Tv. WE-31 / Av. Guajará 1 / Tv. WE-70 / Tv. WE-72 / Tv. WE-75 / Estrada do Icuí Guajará / Rua Santa Fé / Av. Independência / Estrada do Curuçambá / Estrada do Maguari / Rua Claudio Sanders / Rod. BR-316

Distância: 53 km

Tempo de duração: 10:00

Público: 1,3 milhão de pessoas

Romaria Rodoviária

Data:08/10/2022

Saída: Igreja Matriz de Ananindeua

Hora: 05:30

Percurso: Rod. BR-316 / Av. Augusto Montenegro / Rua Manoel Barata / Tv. Carneiro da Rocha / Rua Siqueira Mendes

Distância: 24 km

Tempo de duração: 03:00

Público: 350 mil pessoas

Romaria Fluvial

Data:08/10/2022

Saída : Distrito de Icoaraci

Hora: 09:00

Percurso/Distância:10 milhas marítimas, em torno de 18,5 km

Tempo de duração: 02:00

Público: 50 mil pessoas

Moto Romaria

ata: 08/10/2022

Saída: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira)

Hora: 11:30

Percurso: Praça Pedro Teixeira / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré

Distância: 2,5 km

Tempo de duração: 01:00

Público: 45 mil pessoas

Trasladação

Data: 08/10/2022

Saída: Colégio Gentil

Hora: 17:30

Percurso: Av. Nazaré / Av. Presidente Vargas / Castilho França / Av. Portugal / Rua Padre Champagnat / Catedral da Sé

Distância: 3,7 km

Tempo de duração: 05:00

Público: 1,4 milhão de pessoas

Círio

Data: 09/10/2022

Saída: Catedral da Sé

Hora: 07:00

Percurso: Catedral da Sé / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Castilho França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré

Distância: 3,6 km

Tempo de duração: 06:00

Público: 2 milhões de pessoas

Ciclo Romaria

Data: 15/10/2022

Saída: Basílica Santuário

Hora: 08:00

Percurso: Av. Nazaré / Av. José Bonifácio / Av. José Malcher / Tv. 9 de Janeiro / Rua Antônio Barreto / Av. Visconde de Souza Franco / Rua Domingos Marreiros / Av. Alcindo Cacela / Av. José Malcher / Tv. Dr. Moraes / Av. Braz de Aguiar / Av. Serzedelo Correia / Av. Gentil Bittencourt / Tv. 3 de Maio / Av. Conselheiro Furtado / Av. Generalíssimo Deodoro / Rua dos Caripunas / Tv. Quintino Bocaiúva / Av. Nazaré / Basílica

Distância: 14 km

Tempo de duração: 02:00

Público: 10 mil pessoas

Romaria da Juventude

Data: 15/10/2022

Saída: Igreja de Queluz

Hora: 16:00

Percurso: Av. Cipriano Santos / Tv. Guerra Passos / Av. Conselheiro Furtado / Tv. Quintino Bocaiúva / Av. Nazaré/ Praça Santuário

Distância: 3,5 km

Tempo de duração: 02:00

Público: 35 mil pessoas

Romaria das Crianças

Data: 16/10/2022

Saída: Praça Santuário

Hora: 08:00

Percurso: Av. Nazaré / Tv. 14 de Março / Av. José Malcher / Tv. Dr. Moraes / Av. Nazaré / Praça Santuário

Distância: 3,7 km

Tempo de duração: 02:00

Público: 250 mil pessoas

Romaria dos Corredores

Data: 22/10/2022

Saída: Basílica Santuário

Hora: 05:30

Percurso: Av. Nazaré / Av. Generalíssimo Deodoro / Av. Conselheiro Furtado / Tv. Padre Eutíquio / Rua João Diogo / Tv. D Pedro I / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Av. Almirante Tamandaré / Rua Gama Abreu / Avenida Nazaré / Praça Santuário

Distância: 7 km

Tempo de duração: 02:00

Público: 3 mil pessoas

Procissão da Festa

Data: 23/10/2022

Saída: Comunidade Sagrado Coração de Jesus

Hora: 08:00

Percurso: Rua dos Caripunas / Tv. Quintino Bocaiúva / Av. Conselheiro Furtado / Tv. Benjamin Constant / Av. Nazaré / Praça Santuário

Distância: 2,4 km

Tempo de duração: 02:00

Público: 5 mil pessoas

Recírio

Data: 24/10/2022

Saída: Praça Santuário

Hora: 08:00

Percurso: Calçadão / Dom Alberto / Av. Generalíssimo Deodoro / Av. Nazaré

Distância: 800 m

Tempo de duração: 01:00

Público: 50 mil pessoas