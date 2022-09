Profissionais da Saúde, romeiros e fiéis no Recírio ganham maior acolhida no Círio

Um Círio amoroso. Assim a Diretoria da Festa de Nazaré prepara a Grande Romaria para o dia 9 de outubro próximo, marcando o retorno presencial da principal homenagem à Virgem de Nazaré pelas ruas de Belém, após dois anos do pico da pandemia da covid-19. Tanto que, no começo da noite desta terça-feira (27), o diretor-coordenador da DFN, Antônio Salame, e o diretor de Procissões, Antônio Sousa, apresentaram a programação dos 13 eventos da Quadra Nazarena 2022. Uma novidade:o Círio contará com o 14º carro -- Carro da Saúde, em homenagem aos profissionais da Saúde e às vítimas da covid-19. As 13 romarias mobilizarão cerca de 27 mil voluntários.

"Este ano, nós temos 14 carros, acrescentou mais um carro, que é o Carro da Área da Saúde. É um carro que foi montado para homenagear os profissionais da área da Saúde, verdadeiros guerreiros, muitos perderam até a vida nos ajudando, de grande valia, e também marcar uma homenagem a todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, para ficarem registrados no Círio de Nazaré esses dois momentos de dor que nós tivemos", destacou Antônio Sousa.

Diretores da Festa de Nazaré e representantes de órgãos de Segurança Pública e Saúde reunidos no Centro Social de Nazaré (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

Na chegada a Belém, romeiros terão um conjunto de serviços a cargo da Diretoria da Festa, polícias rodoviárias Federal e Estadual e Polícia Militar. No Círio Fluvial, ambulâncias seguirão por terra a romaria nas águas da Baía de Guajará. O Recírio começará mais tarde este ano, às 8 horas.