Círio 2022: Traslado para Ananindeua e Romaria Rodoviária voltam ao formato original

O Traslado para Ananindeua e a Romaria Rodoviária voltam, no Círio 2022, a ter os formatos originais de antes da pandemia de covid-19. Porém, ambas seguem a tendência de tornar os trajetos mais céleres, sobretudo do Traslado. Algo será mantido: não haverá paradas para homenagens espontâneas. Apenas as oficiais mesmo.

Para o Traslado, estão programadas apenas três paradas com descida da imagem peregrina da Virgem de Nazaré da berlinda: Hospital Ophir Loyola, Shopping Castanheira — onde costuma ocorrer uma celebração com presença dos prefeiros de Belém e Ananindeua — e a paróquia Cristo Rei, em Marituba. Porém, cada parada deve durar, no máximo, 5 minutos. Isso porque muitas pessoas se acumulam. Uma pausa para troca de equipes será feita na paróquia Santa Paula Fransinetti, em Ananindeua.

A Romaria Rodoviária, no sábado (8), véspera do Círio, terá 19 km de itinerário, saindo da Igreja Matriz de Ananindeua e chegando no trapiche de Icoraci, onde a imagem embarca para a Romaria Fluvial. A extensão total do trajeto do Traslado ainda não está totalmente definida, porque depende das obras do BRT Metripolitano, na rodovia BR-316.