Devota da Nossa Senhora, empreendedora faz sucesso com coleção inspirada no Círio de Nazaré

Seja pelo cheiro, cores ou adereços, todo paraense consegue identificar a mudança que Belém carrega no início de outubro, mais precisamente no segundo domingo, quando vários devotos saem pelas ruas para expressar sua fé e devoção no Círio de Nazaré. Alguns preferem carregar réplicas da Nossa Senhora, estampar a santa em camisetas ou usar bolsas e acessórios, já outros se inspiram na festa para deixar a criatividade fluir e criar coleções repletas de significado.

Foi esse amor pela celebração religiosa que virou fonte de inspiração para a empresária Lora Cirino, responsável por criar uma coleção de sandálias que tem como material principal os itens típicos da festividade. Publicitária de formação, Lora atua no ramo da moda há 22 anos, e há seis abriu a Osada Handmade, uma loja local de calçados que tem diferenciais importantes no mercado, como a prática sustentável, as particularidades culturais do Pará, e a resistência a produção globalizada com o chamado slow fashion.



Marca registrada no empreendimento, a coleção anual do Círio virou uma das mais aclamadas dos clientes e agora integra o plano anual de vendas da loja. Segundo Lora, além de ser um impulso criativo em vários segmentos artísticos, a festa é uma grande oportunidade para aqueles que estão no ramo dos negócios.

A festividade religiosa movimenta o ramo dos negócios. (Foto: Lora Cirino)

"Acho que é uma grande oportunidade de negócio. Tanto é, que é a coleção que eu mais vendo no ano, é uma coleção muito certa. Eu vendo muito nessa época, paro de produzir as outras sandálias e produzo só Círio porque a demanda é imensa", diz a criadora e administradora da marca.

Simbolismo das peças e satisfação pessoal

Por ter o Círio como inspiração, Lora cria as ideias principais da coleção e planeja a viabilidade com Ademir, seu sapateiro de anos. O material é estudado pela criadora e escolhido a dedo para representar o simbolismo da manifestação, como as fitas coloridas, que são a referência principal, cordas, pérolas, medalhas e palha. Tudo para agradar os mais variados tipos de clientes, seja ou homem, mulher, crianças, ou qualquer um que deseje ter ou dar para alguém um "abraço" nos pés.

As sandálias são inspiradas em adereços típicos do Círio. (Foto: Lora Cirino)

"Eu sou muito devota, tenho tatuagem da Nossa Senhora de Nazaré, meu aniversário é no Círio, então para mim é a coleção mais importante pela satisfação pessoal. É muito querida essa coleção pra mim, eu faço com muito amor. Fico muito feliz de ver as famílias usando, às vezes os clientes compram para a família inteira e me mandam fotos. Eu amo fazer", diz Lora sobre a satisfação em construir o acervo.



O sucesso é tanto que os calçados são vendidos durante o ano inteiro, não só na quadra nazarena, justamente por trazer um conforto especial aos devotos. "Sempre tem alguém que quer dar de presente, dar para uma avó, uma tia, quer mandar para um outro estado. O Círio é uma inspiração para qualquer pessoa que trabalha com criatividade, que tem um produto e enxerga uma oportunidade. O Círio inspira qualquer empreendedor que trabalha com moda, arte, artesanato, todos esses segmentos podem ser transformados em renda e em homenagem a Nazica", finaliza a empresária.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)