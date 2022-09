Ciclistas paraenses chegam ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida após percorrerem mais de 3 mil km

Os ciclistas paraenses que saíram de São João de Pirabas, no Pará, até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, chegaram ao destino após percorrerem mais de 3 mil quilômetros pedalando pelas estradas do Brasil. Movidos pela devoção à santa conhecida como a Padroeira do Brasil, Vitor Souza, de 46 anos, Justino Silva, de 40 anos e Ruvanildo Oliveira, de 32 anos, viveram uma nova experiência com a viagem que durou 20 dias. Em entrevista ao OLiberal, Vitor Souza e Ruvanildo Silva falam sobre os desafios enfrentados e a felicidade com a chegada ao Santuário.

Os três devotos que já planejavam a romaria antes da pandemia da covid-19, finalmente atingiram o seu objetivo e chegaram até a catedral na noite de quarta-feira (21). Ruvanildo diz que se sentiu motivado pela fé do início ao fim.

“É gratificante. Saímos daqui com aquele objetivo de chegar e concluir. A gente conseguiu. Senti que tivemos ajuda de Nossa Senhora e de Deus. Se não fossem eles, não conseguiríamos. Eu acredito que foi ajuda espiritual. Senti a presença em todo o trajeto e durante toda a dificuldade."

O romeiro enfrentou obstáculos no início da viagem com o surgimento de dores no joelho, mas seguiu adiante em busca do sonho e recebendo ajuda de pessoas pelos estados onde ele e os dois amigos de pedaladas passavam. “A gente foi bem recepcionado. Fomos recebidos por um casal que nos levou para a casa deles e nos alimentou. Teve uma outra cidade, também, onde nos deram hospedagem e alimentação."

Ciclista soube da morte da avó na estrada

Os obstáculos foram muitos. Durante a pedalada pelas estradas do estado de Minas Gerais, Ruvanildo foi avisado da morte da avó. Naquele momento, o devoto lembra que pensou em desistir de continuar até São Paulo. Com o apoio da família e mensagens positivas dos amigos e de um peregrino que encontrou na cidade, o ciclista seguiu, pensando na felicidade que a avó estava sentindo em saber que ele iria realizar um grande sonho.

Os atletas chegaram ao destino após o percurso de mais de 3000 quilômetros por cidades do Brasil (Divulgação/Ruvanildo Oliveira)

Mesmo com muitos obstáculos pelas estradas, com o sol intenso de 40ºC em alguns lugares, Vitor Souza diz que é maravilhosa a sensação de ter concluído a romaria. Segundo o atleta, após passar por várias dificuldades nos últimos 3 anos, hoje se vê extremamente grato a Nossa Senhora por tudo e pela força para concluir seu sonho.

Pneus furados atrasaram a chegada

No dia 21 de setembro, faltando pouco para concluir o percurso, os atletas começaram a ter dificuldades com os pneus das bicicletas, que começaram a furar em alguns trechos por onde percorriam. Mesmo após a troca dos acessórios, novamente, os pneus furaram, o que atrasou a chegada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que acabou acontecendo por volta das 19 horas . “Fazer um percurso desse com certeza tinha Deus me dando força”, afirma.

Na volta, partindo de ônibus de São Paulo para a cidade natal, os ciclistas foram surpreendidos pela família e amigos que os esperavam na entrada da cidade e comemoraram, junto com os romeiros, a conclusão do trajeto. “Essa vitória não era só nossa, mas deles também, que diziam palavras de incentivo todos os dias”, conta.

Após a longa viagem para Aparecida, os devotos se preparam para a próxima viagem que realizam há mais de 15 anos junto ao grupo de ciclismo “Romeiros de Pirabas”, com destino a Belém, para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Com o retorno, depois de dois anos sem a festa católica, e sem poder realizar a romaria para Belém, em decorrência da pandemia da covid-19, os ciclistas agora aguardam ansiosamente pelo percurso até Belém, em homenagem a santa.

“Todos os anos temos que agradecer a Nossa Senhora por tudo”, diz Vitor.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)