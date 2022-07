'Nem acredito', diz menina do Piauí após ter carta respondida pelo Papa Francisco

Maria Gabriela dos Santos, de 7 anos, moradora de Campo Maior, no Piauí, chamou atenção após ter sua carta respondida pelo Papa Francisco, por quem a menina possui uma grande admiração. A resposta chegou nesta sexta-feira (15) com uma outra carta escrita por Francisco e entregue para a menina, pelo bispo Dom Gabriel, que compartilhou o momento de muita emoção em sua conta do Instagram.

VEJA MAIS

A jovem Maria Gabriela fez uma carta destinada ao Papa Francisco e pediu para Dom Gabriel, bispo de Campo Maior, entregar pessoalmente ao religioso. Segundo Jerusa Santos, mãe da menina, a ideia de entregar o documento, com o objetivo de chegar às mãos do representante da Igreja Católica, veio após Maria Gabriela ouvir o bispo falar que iria ao Vaticano.

Dom Gabriel entregando a carta do Papa Francisco para a pequena Maria Gabriela, de 7 anos (Divulgação/Instagram: @franssig)

“Maria Gabriela me pediu para levar uma cartinha dela ao papa Francisco. Ao receber, ele ficou feliz e sorrindo me falou: 'vou responder'. Dito e feito”, escreveu Dom Gabriel, em sua postagem no Instagram.

Em entrevista ao G1, Jerusa Santos contou que na carta, entregue em maio ao Pontífice, Maria Gabriela escreveu que gosta muito de Francisco e pediu a ele que rezasse por todas as crianças do mundo.

De acordo com Jerusa, após saber que Dom Gabriel iria ao Vaticano e ter a ideia de escrever a carta, Maria Gabriela pediu ajuda à professora de sua escola para escrever o documento e tornar o seu sonho real.

Jerusa compartilhou um trecho da resposta do representante da Igreja Católica para sua filha e disse que a menina não acreditou quando recebeu o documento, assinado pela assessoria do Pontífice. “Ela disse: 'mamãe, eu não acredito. Obrigada, meu Deus'. Ficou muito emocionada", disse a mãe da criança.

'Obrigada, meu Deus', diz criança emocionada ao receber carta de Papa Francisco (Divulgação/Instagram: @franssig)

Na carta, o Papa Francisco diz que reza e pede a Jesus que proteja Maria Gabriela e para que ela seja sempre uma menina boa e feliz. O religioso complementa o documento pedindo para que a criança de 7 anos esteja sempre em amizade com Deus.

“O Santo Padre reza também para que você sempre faça contente o Senhor Jesus, dando alegria àqueles que estão ao seu lado: pais, irmãos, professores, pároco, catequistas e as restantes pessoas, de modo particular àquelas que mais precisam ou são pobres”, dizia outro trecho da carta em resposta à Maria Gabriela.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)