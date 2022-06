Bispos da Arquidiocese de Belém embarcam para o Vaticano para encontro com Papa Francisco

Nesta quinta-feira (23), o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e o bispo auxiliar da arquidiocese, Dom Antônio de Assis Ribeiro, embarcam para o Vaticano, em Roma, para participação no “Encontro ad limina Apostolorum”, de 27 de junho a 2 de julho. Após dois anos suspensa por conta da pandemia de covid-19, a programação volta a ser realizada. Na ocasião, o ponto alto será debater os feitos realizados nas igrejas pertencentes à arquidiocese da região.

Para a Arquidiocese de Belém, será a primeira “Visita ad limina Apostolorum” com o Papa Francisco. O último encontro foi realizado em 2010, quando o Papa Bento XVI era chefe da igreja católica. Na ocasião, Dom Alberto Taveira Corrêa, já no cargo Arcebispo de Belém, apresentou a Bento XVI o projeto de evangelização da Fundação Nazaré de Comunicação e a realidade do povo amazônico.

Além da principal atividade da programação, que é o encontro com o papa, durante a viagem, os bispos participam de missas e reuniões, além de visita ao sepulcro dos apóstolos Pedro e Paulo para veneração dos santos católicos.

Segundo o Código de Direito Canônico, a cada cinco anos, os bispos diocesanos devem apresentar ao Sumo Pontífice um relatório descrevendo a situação sobre a diocese o qual é responsável, de acordo com os termos estabelecidos pelo Vaticano.

A visita é realizada com os bispos de todo o mundo. No Brasil, os participantes são divididos por regiões determinadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

As igrejas do Pará fazem parte da Regional Norte II, representadas pelas representada pelas as arquidioceses, dioceses e prelazias do Pará e Amapá. Dom Alberto Taveira Corrêa e Dom Antônio de Assis Ribeiro, também possuem o cargo de vice-presidente e secretário geral do regional, respectivamente.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)