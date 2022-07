Pela primeira vez na história, mulheres farão parte do conselho do Papa, no Vaticano

Um marco na história do Vaticano aconteceu na manhã desta quarta-feira (13). Pela primeira vez, mulheres passam a fazer parte do conselho do Papa, comitê que norteia as decisões do pontífice, que sempre foi constituído apenas por homens. As informações são do G1.

As mulheres nomeadas para o conselho são as freiras Yvonne Reungoat e Raffaella Petrini - atual governadora da cidade do Vaticano - e Maria Lia Zervino, chefe da associação das organizações de mulheres católicas.

O papa Francisco já havia manifestado a intenção de integrar mulheres nas posições de alto escalão dentro do Vaticano, baseado na nova constituição da Igreja - conhecida como Cúria - que permite que qualquer católico batizado ocupe posições na administração da instituição religiosa.

