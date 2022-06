Saúde do papa Francisco levanta rumores sobre possível renúncia

Com 85 anos e em seu 10º ano de pontificado, o Papa Francisco vem apresentando problemas de saúde que reforçam as teorias sobre uma possível renúncia. Uma doença no joelho direito que o deixou em uma cadeira de rodas também o obrigou a cancelar uma importante viagem à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul há apenas duas semanas. As informações são do jornal O Globo.

Não há informações oficiais sobre o problema no joelho. A lesão causa dor intensa, evidente em seu rosto em determinados momentos, mas deve ser tratável com base em infiltrações.

O líder da Igreja Católica também convocou um grande consistório para o mês de agosto, onde anunciará a maioria dos cardeais que elegerão o próximo Pontífice. Outro fato que aumentou os rumores foi o agendamento de uma visita a Áquila nesse mesmo mês, onde Francisco participará da celebração do Perdão instituída por Celestino V, o primeiro Papa que renunciou ao cargo em 1294.

O único a renunciar na era moderna foi Bento XVI, em 2013, quando percebeu que suas forças não eram mais suficientes para enfrentar as reformas que o futuro exigia e resistir ao ataque de seus inimigos.

Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo de Papa Francisco, sempre destacou que o exemplo de seu antecessor serviria de inspiração se necessário. Porém, a ideia de Francisco renunciar parece impossível enquanto seu antecessor estiver vivo.

Para Austen Ivereigh, autor de várias obras sobre Francisco e de sua biografia, "O Grande Reformador: Retrato de um Papa Radical", a condição física de Francisco não indica que ele deve renunciar. “Quando o vi, pareceu-me que estava com dor, mas não que estivesse frágil ou fraco. Além disso, espera-se que ele possa ser curado, mesmo que não queira fazer a cirurgia. E, como ele disse, para governar a Igreja você precisa do cérebro, não das pernas. A especulação é natural, mas não vejo razão para pensar que estamos chegando ao fim”, declarou.

O neurologista e jornalista Nelson Castro, autor do livro "A saúde dos Papas: Medicina, tramas e fé de Leão XIII a Francisco" conversou recentemente com o Pontífice e também acredita que “os rumores de renúncia são infundados”. Segundo ele, o Papa não tem vontade nem pensa nisso:

“Exceto pelo problema no joelho, um ligamento rompido devido a um mau movimento, ele é perfeito. Isso dificulta sua movimentação, mas não o impede de realizar sua tarefa”.

Ainda de acordo com o neurologista, o pontífice está relutante em se submeter à cirurgia porque teve uma recuperação difícil da anestesia da cirurgia de cólon há um ano. Assim como Castro, a maioria das fontes consultadas diz que Francisco não pensa em renunciar enquanto Bento XVI estiver vivo.