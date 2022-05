‘Preciso de um pouco de tequila’, diz Papa Francisco a seminaristas mexicanos; video

O papa Francisco, de 85 anos, tratou com bom humor os problemas de sáude que vem enfrentado ao conversar com um grupo de seminaristas mexicanos. Questionado sobre a dor no joelho, ele provocou gargalhadas ao afirmar que precisa de “um pouco de tequila”. Gravado durante a audiência geral das quartas-feiras, a conversa, que foi publicada no TikTok, viralizou nas redes sociais. As informações são da Folha de São Paulo.

No vídeo, um dos seminaristas pergunta ao pontífice como está o joelho dele. "Muito caprichoso", responde o papa Francisco. Então, o seminarista agradece pelo sorriso e alegria demonstrado pelo líder católico, apesar dos incômodos. “Você também dá um grande exemplo para os futuros padres", completou o mexicano.

Do papa móvel, Francisco respondeu com um olhar travesso: "Sabe do que preciso para a perna? De um pouco de tequila". Um dos presentes afirmou então que levaria o produto à residência privada de Francisco, no Vaticano. "Se um dia formos a Santa Marta, traremos uma garrafinha".

Saúde

Não é a primeira vez que o pontífice brinca os assuntos envolvendo sua saúde. Em janeiro, também durante uma audiência geral, ele conversou com alguns fiéis sobre o assunto. "É algo temporário. Dizem que isso acontece apenas com as pessoas mais velhas, e não sei por que aconteceu comigo...", disse.

Papa Francisco sofre com uma osteoartrite que afetou um ligamento do joelho direito. Ele precisou cancelar compromissos várias vezes no mês passado devido às dores no local. As dores também o levaram a usar cadeira de rodas em um evento público no início de maio e a adiar uma viagem ao Líbano.