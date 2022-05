Papa Francisco aparece em cadeira de rodas durante audiência

Com uma inflamação no joelho que vem causando problemas de mobilidade, Papa Francisco apareceu, na manhã desta quinta-feira (5), em cadeira de rodas, durante uma audiência no Vaticano. Há dois meses, por causa do problema no joelho, o pontífice, que tem 85 anos, chegou a cancelar ou reduziu compromissos, fez missa sentado e caminhava com dificuldade e ajuda. As informações são do G1 Mundo.

VEJA MAIS

O religioso informou que médicos darão injeções no joelho para ajudá-lo a ter mais mobilidade novamente. Mesmo com os problemas de saúde, Papa Francisco tem exercido um papel ativo nas críticas aos ataques da Rússia em território ucraniano. O tema domina a maior parte de seus discursos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.