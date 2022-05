Ronaldinho Gaúcho e Daniel Alves visitam Papa Francisco em evento no Vaticano; vídeo

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho continua sua jornada de 'rolês aleatórios' mundo afora. Desta vez, o astro das quatro linhas participou de um evento nada comum ao mundo dos boleiros. Junto a outro ídolo do Barcelona, o lateral Daniel Alves, R10 foi até o Vaticano, em Roma, onde surgiu ao lado de ninguém menos que o Papa Francisco.

Ronaldinho, Daniel Alves, o ex-atacante Argentino Maxi Rodriguez, além do vocalista da banda U2, Bono Vox, prestigiaram o lançamento do "Movimento Educativo Internacional Scholas Occurrente", uma rede de ensino católica criada a partir de um projeto do próprio pontífice. R10 e os demais usaram uma camiseta com a frase "Nós jogamos pela paz" e presentearam o líder religioso com uma camisa personalizada com o número 10.

Veja: