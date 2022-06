Papa Francisco recebe cocar de bispos da Amazônia e pede atuação ‘sem medo’ na região

Bispos das região Amazônica estiveram reunidos por quase duas horas, na manhã desta segunda-feira (20), com o líder da Igreja Católica, papa Francisco, discutindo o papel da igreja na região e a violência contra povos indígenas e vulneráveis. As informações são do jornalista Jamil Chade, do portal UOL.

Ao todo, 17 bispos dos estados do Amazonas, Acre e Roraima participaram do encontro. Um deles, o bispo de Porto Velho, Dom Roque Paloschi, informou que o papa orientou os religiosos a ficarem ao lado dos indígenas e sempre respeitaren a cultura local, mas também passou uma mensagem de esperança. "Ele nos motivou a vivermos a nossa missão de pastores e não burocratas, de não perdemos este foco. E de coragem, para estar junto com as populações mais pobres e, sobretudo, que a Igreja saiba respeitar as culturas, o desafio da encarnação", afirmou.

VEJA MAIS

Segundo Dom Roque, o caso de Dom Phillips e Bruno Pereira não foi tratado especificamente. Porém, o líder católico revelou sabe das dificuldades da região e da necessidade de se modificar a forma de lidar com os biomas.

A agência oficial da Santa Sé informou que outro recado do papa foi para que os bispos atuem "sem medo" e que denunciem aqueles que violem os direitos das populações indígenas. Segundo Lúcio Nicoletto, administrador apostólico de Roraima, o pontífice encorajou os bispos a atuarem "sem medo de encarar os desafios que nos apresenta o momento atual, que precisa de uma palavra profética para anunciar a esperança do Evangelho da vida, mas também denunciar tudo aquilo pisoteia os direitos fundamentais das populações indígenas e do cuidado com a casa comum"

Na ocasião, Francisco recebeu um cocar enviado pelos povos da Amazônia. "Imagina se eu apareço na (Praça) São Pedro com isso?", brincou, arrancando gargalhadas.