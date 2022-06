Comissão da Câmara que vai acompanhar caso Bruno e Dom critica ‘pressa’ da PF

Foi realizada, na manhã desta segunda-feira (20), a primeira reunião da Comissão Externa da Câmara Federal que vai acompanhar as investigações sobre a morte do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os deputados federais criticaram o que consideraram "pressa" da Polícia Federal em querer encerrar o caso.

Para os membros da Comissão, há elementos que justificam a continuidade das investigações, para identificar possíveis mandantes e a existência de redes criminosas que atuam na região do Vale do Javari, no Amazonas, e podem ter relação com o assassinato.

Deputada federal pelo Pará, Vivi Reis (PSOL) afirmou que o grupo de parlamentares quer ouvir indígenas, indigenistas, familiares e autoridades. “A Unijava fez uma série de denúncias que devem ser apuradas. Não vamos aceitar uma versão simplista que associa a morte de Bruno e Dom à pesca ilegal de pirarucu, que é grave e irregular, mas que segundo relatos dos próprios indígenas, é apenas parte de uma rede criminosa que atua livremente na região, com a conivência do Governo Federal", declarou a deputada, que participou virtualmente por estar se recuperando de covid-19.

Durante a reunião, Vivi Reis também defendeu que a Comissão apure as circunstâncias do assassinato do servidor da Funai, Maxciel Pereira, em 2019, no município de Tabatinga (AM), que até hoje segue impune. Para ela, existe grande possibilidade dos dois crimes terem relações diretas e, por isso, é importante a devida apuração, para chegar aos possíveis mandantes que podem integrar a mesma organização criminosa.

Além de acompanhar as apurações das autoridades sobre o caso, a Comissão criada na semana passada também tem como objetivo propor providências acerca das circunstâncias da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips.

“Participei hoje da reunião preliminar da Comissão Externa de Investigação sobre as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, na Amazônia. Propus estudos e comparativos da violência na região. Exigimos respostas sobre esse crime tão bárbaro!”, escreveu Alice Portugal (PCdoB-BA), em suas redes sociais.

Participaram da primeira reunião os deputados federais José Ricardo (PT/AM), que coordena a Comissão Externa, Orlando Silva (PCdoB/SP), que preside a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, Alice Portugal, Perpétua Almeida (PCdoB/AC), Leo de Brito (PT/AC), Viri Reis e representantes dos demais parlamentares membros da Comissão.

Uma nova reunião foi marcada para as 15 horas desta terça-feira (21). Uma diligência na próxima semana à Atalaia do Norte deve ser aprovada pelos membros da Comissão, assim como uma agenda de audiências e reuniões com representantes de entidades indígenas e autoridades federais.