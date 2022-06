Sobe para oito o número de suspeitos investigados no caso Bruno e Dom; três estão presos

A polícia investiga oito pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Além dos três que estão presos, cinco homens teriam ajudado a enterrar os corpos na mata e já foram identificados. As informações são do G1 Amazonas.

Os cinco suspeitos que continuam soltos devem ser indiciados pelo crime de ocultação de cadáver e vão responder as acusações em liberdade, porque o crime prevê uma pena inferior a 4 anos.

Até o momento, foram presos os irmãos Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos Santos", e Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como "Pelado", que confessou o crime no dia 15.

Jeferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", que era considerado foragido na noite de sexta-feira (17) após ter o mandado de prisão expedido e não ser localizado pelas autoridades, se entregou na delegacia de Atalaia do Norte, nas primeiras horas da manhã de sábado (18).

Os três seguem detidos na carceragem da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia de Norte.

Um laudo de peritos da Polícia Federal confirmou que Dom e Bruno foram mortos a tiros, com munição de caça. Segundo a análise, Bruno foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na cabeça. Já Dom foi baleado uma vez, no tórax.